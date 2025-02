Burggräfler Senioren im Bauernbund treffen sich zur Jahresversammlung

Von: mk

Meran – Vor Kurzem fand im Kolpinghaus in Obermais/Meran die Jahresversammlung des Bezirks Burggrafenamt der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund statt. Im Mittelpunkt standen die rege Tätigkeit der Vereinigung und die Sozialen Dienste des Weißen Kreuzes.

Ernst Hofer begrüßte alle Anwesenden und freute sich, seine erste Jahresversammlung als Präsident des Bezirks Burggrafenamt der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund vor einem vollbesetzten Saal abhalten zu können. „Das spiegelt die Situation wider, die ich im Laufe des letzten Jahres auch bei unseren Ortsgruppen erleben durfte: Überall bieten die Ausschussmitglieder ein buntes Programm an, das von den Seniorinnen und Senioren in den Orten bestens angenommen wird“, so der Bezirkspräsident. Er danke daher allen Funktionären für ihren Einsatz und spreche ihnen ein großes Kompliment dafür aus. „Ich wünsche mir, dass wir Menschen wie euch, die sich ehrenamtlich so engagieren, auch in Zukunft noch finden werden!“, schloss Ernst Hofer seine einleitende Rede ab.

Doch nicht nur die zehn Ortsgruppen des Bezirks, auch der Bezirksausschuss war im Jahr 2024 sehr aktiv: So waren nach der Jahresversammlung im Kolpinghaus unter anderem ein Preiswatten in St. Martin in Passeier, eine Wanderung zur Timmelsalm im Hinterpasseier und ein Ausflug nach Maria Weißenstein und zur Schönrastalm im Unterland ausgetragen worden. „Außerdem konnten wir zwei schöne Jubiläen begehen, und zwar die 25-Jahr-Feiern der Ortsgruppen Proveis und Laurein. Daneben wurden auch drei Landesveranstaltungen in unserem Bezirk ausgetragen, das Landespreiswatten in Hafling, das Landes-Gaudi-Handmähen in St. Leonhard in Passeier und die Sommerwoche ,Olts Hondwerk‘ in Lana“, ergänzte der Bezirkspräsident.

Die Sozialen Dienste im Fokus

Im Mittelpunkt der Bezirksversammlung stand der Vortrag von Reinhard Mahlknecht, dem Leiter der Sozialen Dienste des Weißen Kreuzes. Er erklärte: „Die Sozialen Dienste sind ein noch junges Angebot des Weißen Kreuzes, das in erster Linie auf den demografischen Wandel reagiert. So bieten wir einerseits Dienste für ältere Menschen, andererseits aber auch von älteren Menschen an.“

Als eines der Beispiele nannte Reinhard Mahlknecht den Begleitdienst im Krankenhaus, den es seit Kurzem gibt. Freiwillige stehen Personen, die beispielsweise eine Visite im Spital haben, zur Verfügung. „Das kann für eine Auskunft, wo sich ein bestimmtes Ambulatorium befindet, aber auch für eine Begleitung bis zu und während einer Visite sein“, führte er aus.

Die Sozialen Dienste seien auf jeden Fall ein spannendes Gebiet, mit dem man jetzt erst am Anfang stehe.

Die anwesenden Ehrengäste, Bauernbund-Bezirksobmann Hannes Dosser, Bauernjugend-Bezirksobmann Jonas Alber und Iris Karnutsch Zipperle vom Bezirksbäuerinnenrat, dankten dem Bezirksausschuss für die gute Zusammenarbeit im Burggrafenamt. Alle vier Organisationen unterstützen sich gegenseitig und das sei etwas sehr Wichtiges und Wertvolles.

Auch die Landespräsidentin der Seniorenvereinigung, Theresia Agreiter Larcher, und ihre beiden Stellvertreter Rita Vantsch Verginer und Hansi Weissensteiner gratulierten dem Bezirk zu seiner regen Tätigkeit das ganze Jahr über und baten die Anwesenden, weiterhin so engagiert zu bleiben. Musikalisch umrahmt wurde die Bezirksversammlung von der „Raffelemusig“ aus Dorf Tirol.