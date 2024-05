Business Factor Event: „Nachhaltigkeit als Chance und Wettbewerbsfaktor“

Von: luk

Bozen – In diesen Tagen fand in Bozen die diesjährige Vollversammlung der Fachgruppe Eventdienstleister und Veranstalter im Wirtschaftsverband hds statt. Präsidentin Katrin Trafoier berichtete zu Beginn über vergangene und laufende Tätigkeiten: „Unser Fokus liegt bei den Projekten ‚LaKES‘, der Event-Ausfallversicherung für alle Veranstalter Südtirols, die bei Ausfall oder Verschiebung einer Veranstaltung den finanziellen Schaden deckt.“

„Zudem forciert die Fachgruppe gemeinsam mit Eurac Research den Fachgruppenpilot für nachhaltiges Wirtschaften, der darauf abzielt, Grundlagen und Instrumente zur Nachhaltigkeit in der Eventbranche zu erarbeiten“, so Trafoier.

Im Anschluss folgte die zweite Auflage der Veranstaltung „Business Factor Event“, die erneut bewies, wie wichtig Events als Wertschöpfungsinstrument sind und wie bedeutend der Netzwerkgedanke in der Branche ist. „Nachhaltigkeit im Eventbereich als Chance und Wettbewerbsfaktor“ stand im Fokus der Veranstaltung. Werner Zanotti beeindruckte das Publikum mit spannenden Einblicken in das Water Light Festival in Brixen, während Aaron Penn und Josef Bernhart von Eurac Research zum Thema „Zukunftsfähige Eventbranche: Nachhaltigkeit als Leitprinzip“ referierten. Gemeinsam diskutierten sie, wie nachhaltige Ansätze erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden können und zeigten eindrucksvoll, wie Nachhaltigkeit zum Wettbewerbsvorteil werden kann.

„Das Event war ein voller Erfolg und zeigte, dass die Eventbranche nicht nur innovativ und kreativ, sondern auch anpassungsfähig ist“, so Präsidentin Trafoier abschließend.

Fachgruppe der Eventdienstleister und Veranstalter

Die Fachgruppe der Eventdienstleister und Veranstalter im Wirtschaftsverband hds wurde 2012 gegründet. Damals haben sich Südtiroler Unternehmen der Bereiche Eventmanagement, Security, Event-Location, Event-Technik, Dekoration, Veranstaltungskommunikation, Catering und zuletzt auch die Veranstalter zusammengeschlossen.