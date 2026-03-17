Caritas Männerberatung: Vatersein auch nach der Trennung

Von: luk

Bozen – Zum Vatertag richtet die Caritas den Blick auf Väter, die nach einer Trennung oder Scheidung in einer herausfordernden Situation stehen. Viele von ihnen tragen große Verantwortung, möchten für ihre Kinder präsent bleiben und müssen gleichzeitig eine neue Rolle im veränderten Familiensystem finden. Die Männerberatung der Caritas begleitet sie dabei und beobachtet, dass Konflikte aus der Paarbeziehung häufig in die Elternbeziehung hineinwirken.

In vielen Fällen berichten Väter von belastenden Alltagssituationen. Absprachen geraten zu Auseinandersetzungen, Übergaben werden zu Stressmomenten und wichtige Vereinbarungen bleiben offen. Wenn Eltern nicht mehr direkt miteinander sprechen können, werden Kinder leicht zu Übermittlern von Botschaften, die sie überfordern. „Kinder brauchen Eltern, die Konflikte als Erwachsenenthema lösen und sie nicht in die Mitte ziehen. Stabilität, Verlässlichkeit und respektvolle Absprachen sind das Fundament, damit Kinder sich sicher fühlen“, sagt Guido Osthoff, der Leiter der Caritas Männerberatung.

Für Kinder entsteht schnell ein Loyalitätskonflikt. Sie möchten beide Eltern lieben und spüren doch, dass ihre Zuneigung missverstanden oder bewertet werden könnte. „Die Beratung zeigt, dass Kinder in solchen Situationen häufig mit Rückzug, Schuldgefühlen, Schlafproblemen oder Bauchschmerzen reagieren. Es ist daher entscheidend, dass Väter wie Mütter lernen, die Paarebene klar von der Elternebene zu trennen“, ergänzt der Männerberater Erich Daum.

Gleichzeitig eröffnet eine Trennung auch neue Chancen für die Vater‑Kind‑Beziehung. „Viele Väter berichten, dass sie die gemeinsame Zeit intensiver und bewusster erleben als zuvor. Sie übernehmen eigenständig Verantwortung, gestalten den Alltag aktiv und erleben Nähe oft unmittelbarer“, so Osthoff. „Unsere Beratung unterstützt Väter dabei, sich in ihrer neuen Rolle zurechtzufinden und das Wohl der Kinder konsequent im Blick zu behalten. Väter profitieren besonders von klaren Umgangszeiten, von einem tragfähigen Netzwerk und von Orten, an denen sie mit ihren Kindern wirklich zu Hause sein können“.

Damit Kinder in dieser neuen Familiensituation gut begleitet sind, braucht es vor allem verlässliche Strukturen. Regelmäßige und planbare Umgangszeiten geben Orientierung und Stabilität. Ebenso wichtig ist eine respektvolle Kommunikation zwischen den Eltern sowie die Bereitschaft, Konflikte nicht über die Kinder auszutragen. Kinder profitieren besonders, wenn ihr Vater präsent, verlässlich und emotional erreichbar bleibt und wenn die gemeinsame Zeit nicht nur aus Freizeit besteht, sondern echte Beziehung ermöglicht.

Zum Vatertag erinnert die Caritas deshalb daran, dass Väter nach einer Trennung einen wertvollen Beitrag zum Wohl ihrer Kinder leisten und gleichzeitig Anspruch auf Unterstützung haben. Die Caritas Männerberatung ist für Väter da, die nach einer Trennung Orientierung und Begleitung suchen.