Central Parking warnt vor Schließung der Bahnhofsgarage

Bozen – Die Central Parking AG zeigt sich besorgt über die kurzfristig übermittelte Aufforderung der zuständigen Behörde, die Bahnhofsgarage „Lauben Parking“ umgehend zu räumen. „Eine solche Maßnahme würde der Bozner Innenstadt mit einem Schlag rund dreihundert öffentliche Parkplätze entziehen – und dies für einen derzeit nicht absehbaren Zeitraum“, betont Andreas Eccel von der Central Parking AG.

Hintergrund ist ein Vergabeverfahren für den zukünftigen Betrieb der Garage, in dessen Folge ein neuer Betreiber ermittelt wurde. Die Konzession der bisherigen Betreiberin Central Parking AG wurde nicht verlängert. Weil der Landesbeschluss zur Einhaltung bürgerfreundlicher Parktarife in den Ausschreibungsunterlagen nicht berücksichtigt wurde, brachte Central Parking bereits 2025 ein Rekursverfahren ein. Dieses ist weiterhin anhängig; die ursprünglich für Dezember vorgesehene Verhandlung wurde auf März vertagt.

In dieser rechtlich noch nicht abschließend geklärten Übergangsphase erklärte sich Central Parking bereit, den Betrieb der Garage vorläufig weiterzuführen und einen geordneten Übergang sicherzustellen. Ziel war es, eine Unterbrechung dieses öffentlichen Dienstes zu vermeiden und Planungssicherheit für Nutzerinnen und Nutzer sowie für die Innenstadt zu gewährleisten.

Kein Übergangsszenario

„Derzeit liegt jedoch kein konkretes Übergangsszenario vor. Es ist unklar, ab welchem Zeitpunkt der neue Betreiber den Betrieb aufnehmen kann, welche organisatorischen und technischen Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen und welche Übergabeschritte dafür zwischen den Beteiligten noch abzustimmen sind“, erklärt Andreas Eccel. „Dazu zählen unter anderem zentrale Abläufe des laufenden Betriebs, die technische Infrastruktur sowie laufende Nutzerverhältnisse, insbesondere mit Dauerparkern. Ohne diese Klärungen droht bei einer sofortigen Räumung eine vollständige Unterbrechung des Garagenbetriebs.“ Central Parking wurde erst sehr kurzfristig über die Anordnung zur sofortigen Räumung informiert. Auf offene Fragen zur Übergabe oder zur vorläufigen Aufrechterhaltung des Betriebs hat es bislang keine verbindlichen Antworten gegeben.

Folgen für die Innenstadt

„Die Bahnhofsgarage ist ein zentraler Bestandteil der innerstädtischen Infrastruktur“, so Eccel weiter. „Der plötzliche Wegfall von circa dreihundert Parkplätzen hätte unmittelbare Auswirkungen auf Pendler, Beschäftigte sowie Besucherinnen und Besucher und würde auch die wirtschaftliche Situation der historischen Innenstadt spürbar belasten.“

Die Central Parking AG betont, dass es ihr nicht um eine Verzögerung des Verfahrens gehe, sondern um einen verantwortungsvollen Umgang mit einer Übergangssituation. Das Unternehmen erklärt sich weiterhin bereit, den Betrieb im öffentlichen Interesse vorläufig fortzuführen und konstruktiv an einer Lösung mitzuwirken, die eine geordnete Übergabe und die Funktionsfähigkeit der Innenstadt sicherstellt.