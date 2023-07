“Chance verpasst, um Bevölkerung einen direkten Vorteil zu garantieren”

Bozen – Der Südtiroler Landtag hat gestern das Gesetz zur „Regelung der Vergabe von Konzessionen für große Ableitungen von Gewässern zu hydroelektrischen Zwecken“ genehmigt. „Ein wichtiger Schritt, der die Voraussetzung schafft, um Wasserkraft als strategische Ressource für saubere, erneuerbare Energie zu nutzen“, sagt Unternehmerverbandspräsident Heiner Oberrauch.

Die Energiewende sei im Kampf gegen den Klimawandel unerlässlich und in diesem Zusammenhang sei die Wasserkraft für Südtirol ein enormer Wettbewerbsvorteil. „Diesen gilt es nun optimal zu nutzen. Bei den Ausschreibungen müssen die Investitionen in die Effizienz und die Produktivität der Kraftwerke im Vordergrund stehen, nicht die Einnahmen für den Landeshaushalt, und bei der Bewertung der Angebote eine entsprechende Gewichtung erhalten. Mit modernen und innovativen Kraftwerken, welche die Kapazität erhöhen und so das große Potenzial der Wasserkraft optimieren, kann Südtirol bei der Energiewende eine Vorreiterrolle übernehmen“, so Oberrauch.

Der Unternehmerverband bedauert allerdings, dass die einmalige Chance nicht genutzt worden sei, um den Südtirolerinnen und Südtirolern einen direkten Vorteil in Form von billigerem Strom zu garantieren. „Mit dem neuen Gesetz wäre es möglich gewesen, bei der Vergabe der Energiekonzessionen das attraktive Angebot für die Südtiroler Bevölkerung als oberstes Ziel festzulegen, und nicht die Maximierung der Einnahmen für den Landeshaushalt. Durch eine direkte Unterstützung über die günstige Preisgestaltung wäre der Nutzen der heimischen Wasserkraft für die gesamte Südtiroler Bevölkerung ohne jeglichen bürokratischen Aufwand unmittelbar spürbar“, unterstreicht Verbandspräsident Oberrauch.