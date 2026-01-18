Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > China sichert sich neue Rohstoffquellen
Eisenerz aus Mine in Guinea

China sichert sich neue Rohstoffquellen

Sonntag, 18. Januar 2026 | 07:55 Uhr
Wirtschaftsstandort Östereich soll gesichert werden
APA/APA/dpa/Federico Gambarini
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

China sichert sich zur Stärkung seiner Rohstoffversorgung erstmals Eisenerz aus der Simandou-Mine in Guinea. Ein Schiff mit fast 200.000 Tonnen Eisenerz sei nach einer 46-tägigen Reise am 17. Jänner im Hafen von Majishan in der ostchinesischen Provinz Zhejiang angekommen, teilte der weltgrößte Stahlproduzent China Baowu Steel Group am Samstag mit.

Die Volksrepublik versucht seit Längerem, ihre Abhängigkeit von den Hauptlieferanten Australien und Brasilien zu verringern, aus denen sie bisher 80 Prozent ihres Eisenerzes importiert. An der Simandou-Mine, mit einer geplanten Jahreskapazität von 120 Millionen Tonnen, sind neben dem Bergbaukonzern Rio Tinto auch mehrere chinesische Staatsunternehmen maßgeblich beteiligt. Baowu zufolge hat eine zweite Eisenerzlieferung aus Simandou Guinea Ende Dezember verlassen.

Die große Nachfrage nach Rohstoffen zeigt sich auch bei anderen Metallen. So stiegen die Importe von Rohaluminium und Aluminiumprodukten im Dezember im Jahresvergleich um 7,1 Prozent auf 320.000 Tonnen, wie die Zollbehörde am Sonntag mitteilte. Im Gesamtjahr 2025 beliefen sich die Einfuhren auf 3,92 Millionen Tonnen, ein Plus von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Einfuhren von Bauxit, einem wichtigen Rohstoff für Aluminium, stiegen 2025 sogar um mehr als ein Viertel.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
40 Stunden und nicht mehr
Kommentare
64
40 Stunden und nicht mehr
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Kommentare
49
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Kommentare
20
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Benedikter für ein Tempolimit 30 km/h in Bozen
18
Benedikter für ein Tempolimit 30 km/h in Bozen
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
16
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 