Chinas Industrie schrumpft weiter

Sonntag, 30. November 2025 | 08:03 Uhr
Luftaufnahme des Containerterminals im Hafen von Lianyungang
APA/APA/AFP/STR
Von: APA/Reuters

Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im November den achten Monat in Folge verschlechtert. Zudem schwächte sich der Dienstleistungssektor ab. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg zwar auf 49,2 von 49,0 Punkten im Oktober, wie das nationale Statistikamt am Sonntag mitteilte. Er blieb damit jedoch unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

Der Index für den nicht-verarbeitenden Sektor, der Dienstleistungen und das Baugewerbe umfasst, fiel auf 49,5 von 50,1 Punkten und schrumpfte damit erstmals seit Dezember 2022.

Handelsstreit erhöht Druck

Die Daten spiegeln die Schwierigkeiten der Hersteller wider, die Erholung nach der Corona-Pandemie fortzusetzen. Der Handelsstreit mit den USA erhöht zudem den Druck auf die Unternehmen. Insbesondere der Index für den Dienstleistungssektor fiel dem Statistikamt zufolge erstmals seit September 2024 unter die 50-Punkte-Marke. Grund dafür sei, dass der Schwung durch die Feiertage im Oktober im November nachgelassen habe. Die Unterindizes für Auftragseingänge und neue Exportaufträge verbesserten sich zwar gegenüber Oktober, blieben aber ebenfalls unter der Wachstumsschwelle.

Die Daten unterstreichen das Dilemma für die Politik, ob sie schmerzhafte Strukturreformen vorantreiben oder mit weiteren Konjunkturprogrammen die Binnennachfrage ankurbeln sollen. Angesichts einer weltweiten Konjunkturabschwächung, einer anhaltenden Immobilienkrise und der hohen Verschuldung der Kommunen fällt es der Regierung schwer, die Wirtschaft anzukurbeln. Das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt war bereits im dritten Quartal auf den schwächsten Wert seit einem Jahr gefallen. Am Mittwoch hatte die Regierung einen neuen Plan zur Ankurbelung des Konsums vorgestellt. Von Reuters befragte Analysten erwarten, dass der Einkaufsmanagerindex des privaten Anbieters RatingDog bei 50,5 Punkten liegen wird, nach 50,6 im Vormonat.

