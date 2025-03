Chipproduzent Nvidia will halbe Billion in USA investieren

Von: APA/Reuters

Der weltweit größte KI-Chiphersteller Nvidia will einem Bericht zufolge in den kommenden vier Jahren mehrere hundert Milliarden Dollar in den USA investieren. Der Chipgigant rechne damit, in diesem Zeitraum rund eine halbe Billion Dollar (458,84 Mrd. Euro) für Elektronik auszugeben, berichtete die “Financial Times” am Donnerstag unter Berufung auf Nvidia-Chef Jensen Huang. Er könne sich mehrere hundert Milliarden in den USA vorstellen, sagte Huang der Zeitung.

Die Trump-Regierung könnte dazu beitragen, die Expansion der KI-Industrie in den USA zu beschleunigen, fügte er hinzu. Nvidia könne seine neuesten Systeme mit Zulieferern wie den taiwanesischen Firmen TSMC und Foxconn nun in den Vereinigten Staaten herstellen, sagte Huang der Zeitung zufolge. “Die Investitionen von TSMC in den USA sorgen für eine erhebliche Verbesserung der Widerstandsfähigkeit unserer Lieferkette.”