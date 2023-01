Christkindlmärkte schließen heute ihre Tore: Niveau wie vor Corona

Bozen – Die letzten Weihnachtsmärkte schließen heute ihre Tore. Nach dem Einbruch aufgrund der Pandemie ist heuer die Zahl der Besucher wieder deutlich angestiegen und hat ein Niveau erreicht, das an jenes vor Corona heranreicht.

Während im Jahr 2020 keine Weihnachtsmärkte stattfanden, benötigte man im vergangenen Winter den grünen Pass. All dies schien heuer der Vergangenheit anzugehören.

„Wir sind wirklich zufrieden“, erklärt Roberta Agosti, geschäftsführende Direktorin vom Verkehrsamt in Bozen, laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa. Heuer hat der Christkindlmarkt in Südtirols Landeshauptstadt rund 800.000 Besucher verzeichnet.

Laut Agosti war der Besucherstrom an allen vier Wochenenden und auch unter der Woche konstant.

Auch in Meran neigt sich die 30. Ausgabe des Weihnachtsmarktes ihrem Ende zu. Die Gästeanzahl ähnelt jener aus dem Jahr 2019. Man rechnet mit rund einer halben Million an Besuchern in den vergangenen 43 Tagen.

Besondere Anerkennung erntete das Projekt „Silent Lights“, in dessen Rahmen der abendliche Park der Therme Meran in ein Wunderland aus Licht-, Wind-, Klang- und Landschaftsinstallationen verwandelt wurde. Auch im Tourismusverein von Meran, der mit der Ausrichtung des Weihnachtsmarkts betraut war, zeigt man sich zufrieden.