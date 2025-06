Claudiana-Jahresabschluss genehmigt

Von: Ivd

Bozen – Bei ihrer gestrigen Sitzung in Bozen hat die Landesregierung hat den Jahresabschluss 2024 der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe mit dem Universitäre Ausbildungszentrum für Gesundheitsberuf genehmigt. Die Bilanz weist einen Verwaltungsüberschuss von rund 728.000 Euro aus. Diese Gelder sollen für dringend notwendige Investitionen in Infrastruktur und Ausstattung verwendet werden – darunter für die Anpassung unterschiedlicher Räume für den neuen Studiengang “Medicine and Surgery”, der 2024 erfolgreich angelaufen und derzeit provisorisch in der Claudiana untergebracht ist.

Der Jahresabschluss wurde vom Kontrollorgan bereits ohne Beanstandung gutgeheißen. Aktuell studieren rund 700 junge Menschen an der Claudiana, verteilt auf elf verschiedene Bachelor- und Masterstudiengänge, die Bereiche wie Pflege, Hebammenkunde, Prävention, Rehabilitation und technische Berufe abdecken.

Hinzu kommen 60 Studierende des neuen englischsprachigen Medizinstudiengangs Medicine and Surgery, der im vergangenen Herbst mit den ersten 60 Studierenden in Bozen gestartet ist und dem Ärztemangel entgegenwirken soll.

“Gut ausgebildete Fachkräfte sind das Rückgrat unseres Gesundheitssystems. Deshalb investieren wir gezielt in Ausbildung, Infrastruktur und Studienqualität”, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher, der den Beschluss eingebracht hat.

“Die Claudiana ist heute eine tragende Säule unserer Ausbildung im Gesundheitswesen”, betont Gesundheitslandesrat Hubert Messner. “Sie bietet jungen Menschen nicht nur eine fundierte und praxisnahe Ausbildung, sondern sichert langfristig die Qualität der medizinischen Versorgung in Südtirol.”

Ein weiterer Meilenstein ist der vor kurzem gestartete Bau eines modernen Studentenheims mit 200 Plätzen in direkter Nähe zum Campus. Das Heim wird künftig Wohnraum für Studierende der Claudiana und des Medizinstudiengangs bieten – mit Mensa, Bibliothek, Fitnesscenter und weiteren Gemeinschaftseinrichtungen.