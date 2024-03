Claudiana: Michael Mian bleibt wissenschaftlicher Leiter

Mit dem heutigen Beschluss der Landesregierung tritt Michael Mian seine zweite Amtszeit als wissenschaftlicher Leiter am Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe "Claudiana" an. (Foto: Claudiana)

Bozen – Der wissenschaftliche Leiter des universitären Ausbildungszentrums für Gesundheitsberufe “Claudiana”, Michael Mian, wurde heute von der Landesregierung für weitere drei Jahre im Amt bestätigt.

Nach Ablauf seines dreijährigen Mandates wurde der wissenschaftliche Leiter am Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe “Claudiana” heute (5. März) von der Landesregierung wiederernannt. Auf Vorschlag des Fachhochschulrates der Claudiana wurde der Bozner Hämatologe Michael Mian bestätigt, er hat die Stelle seit 2021 nach einem erfolgreichen Auswahlverfahren inne.

Mian ist derzeit geschäftsführender Primar des Dienstes für Innovation, Forschung und Lehre (IRTS) im Südtiroler Sanitätsbetrieb, als Dozent an der Claudiana tätig und kann ein umfassendes berufliches Curriculum sowie eine zweifache Habilitation als Professor in Österreich und Italien vorweisen. “Die Tätigkeit des wissenschaftlichen Leiters wurde in den vergangenen drei Jahren zur vollen Zufriedenheit ausgeführt. Zudem wird durch die Bestätigung auch eine Kontinuität der Ziele der Claudiana in den entsprechenden Verantwortungsbereichen gewährleistet”, erläutert Gesundheitslandesrat Hubert Messner.

Der wissenschaftliche Leiter der Claudiana ist verantwortlich für Forschung, Lehre und Qualitätsentwicklung der Claudiana. Unter anderem ernennt er die Qualitätskommission nach Anhörung des Fachhochschulrates und koordiniert die Tätigkeiten der wissenschaftlichen Beraterinnen und Berater der Studiengänge.