Claudiana – Start frei für ein Gesundheits-Studium in Südtirol!

Von: Ivd

Bozen – Abitur geschafft, und jetzt soll es an der Uni weitergehen? Die Bachelorstudiengänge des Universitären Ausbildungszentrums für Gesundheitsberufe Claudiana sind eine Möglichkeit in die Welt des Gesundheitswesens einzusteigen.

Zum akademischen Jahr 2024/25 werden insgesamt sieben verschiedene Bachelorstudiengänge angeboten: Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, Krankenpflege, Ernährungstherapie, Dentalhygiene sowie der Studiengang Sanitätsassistenz. Studieninteressierte können sich ab dem 1. Juli 2024 online unter www.claudiana.bz.it bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 20. August!

Ein Studium für die Zukunft

Das Universitäre Ausbildungszentrum Claudiana gilt laut eigenen Aussagen seit vielen Jahren als renommiertes mehrsprachiges Zentrum für die Aus- und Weiterbildung im Gesundheitsbereich. Verschiedenste Bachelor-Studiengänge in den Bereichen Krankenpflege und Hebammenkunde, Rehabilitation, Prävention und Sanitätstechnik werden angeboten. Studien auf hohem Niveau, sehr praxisorientiert mit modern ausgestatteten Laboren und mit fachlich geschätzten Dozenten und Tutoren, welche die Lernprozesse der Studierenden fördern und begleiten.

Die Praxis steht an der Claudiana im Fokus. Der Campus bietet modern ausgestattete Labore, Übungs- und Simulationsräume. So erlernen die Studierenden in einem geschützten Ambiente alle nötigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie später bei den Berufspraktika noch weiter vertiefen können.

Mehrsprachigkeit und Internationalität

Eine große Stärke der Bachelorstudiengänge ist die zweisprachige Ausbildungsform jeweils zur Hälfte in den Sprachen Deutsch und Italienisch – eine große Bereicherung, nicht nur für das spätere Berufsleben. Auch die Möglichkeit einer Auslandserfahrung wird geboten: Durch Erasmus oder einem Praktikum außerhalb der Landesgrenzen.

Berufsaussichten Insgesamt studieren etwa 600 junge Menschen an der Claudiana, wovon jedes Jahr rund 150 Absolventen mit einem Bachelor abschließen und umgehend die Berufsbefähigung erhalten. Unabhängig vom Fachbereich sind die Tätigkeitsfelder breit gefächert, die Möglichkeiten sind vielversprechend und die Nachfrage ist groß! Auch weiterführende Studien, wie ein Master oder ein Forschungsdoktorat sind möglich.

„Unsere Absolventinnen und Absolventen sind bestens vorbereitet für ihren Einstieg ins Berufsleben. Sie haben hervorragende Chancen auf verantwortungsvolle Aufgaben im Gesundheitswesen und die Möglichkeit dessen Zukunft mitzugestalten!“, so der Präsident der Claudiana Prof. DDr. Klaus Eisendle und Direktor Dott. Guido Bocchio.

Welche Bachelor-Studiengänge starten?

Bachelorstudium Krankenpflege – auch dezentral in Bruneck!

KrankenpflegerInnen sind als Fachkräfte in allen Bereichen des Gesundheitswesens unabdingbar: In der Prävention, der Heilung, der Rehabilitation und der Palliativpflege. Sie arbeiten mit hoher Eigenverantwortung und zum Wohle Aller. Der Bachelor-Studiengang Krankenpflege kann in Vollzeit oder auch Part-Time absolviert werden. Unterstützt werden die Krankenpflege-Studierende mit 15 Euro pro Stunde für das Berufspraktikum. Bei vorgesehenen 1.480 aktiven Praktikumsstunden über drei Ausbildungsjahre verteilt werden so insgesamt etwa 22.200 Euro bezahlt.

Bachelorstudium Sanitätsassistenz

Die Studienbereiche der Sanitätsassistenz sind vielfältig und umfassen ganz besonders den präventiven Bereich: die Prävention von Infektionskrankheiten und chronisch-degenerativen Erkrankungen, die Prävention von Sucht-, Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Förderung eines gesunden Lebensstils sowie die Förderung der Gesundheit in der Familie, in der Schule und am Arbeitsplatz.

Bachelorstudium Logopädie

Die Fachdisziplin Logopädie leistet einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu angemessener Bildung, Integration und Persönlichkeitsentwicklung. Zu den Tätigkeiten gehören die Behandlung aller Störungen, die das Verständnis und den Ausdruck in mündlicher und schriftlicher Form betreffen, sowie alle nichtsprachlichen Kommunikationsformen: Störungen der Sprache, des Sprechens, des Redeflusses, der Stimme, des Gehörs und des Schluckens.

Bachelorstudium Physiotherapie

Wer sich für das Bachelor-Studium Physiotherapie entscheidet, beschäftigt sich mit der Bewegung und damit, was diese beeinträchtig: Traumata, Krankheiten oder Alterungsprozesse. Es geht darum das Bewegungspotenzial eines Menschen jeder Altersstufe zu identifizieren und es zu optimieren. Somit kann die Lebensqualität der Mitmenschen enorm verbessert werden.

Bachelorstudium Ergotherapie

Das zentrale Thema der Ergotherapie ist die Handlungsfähigkeit im Alltag, also die Fähigkeit eines jeden Menschen, alltägliche Anforderungen selbstständig zu meistern. Aufgrund einer Krankheit, Verletzung oder Beeinträchtigung kann es für Betroffene schwierig oder gar unmöglich sein, tägliche Routinetätigkeiten auszuführen, wie zum Beispiel die Selbsthygiene, eine Mahlzeit zuzubereiten, schulische und berufliche Herausforderungen zu bewältigen oder bei Freizeitaktivitäten mitzumachen und somit am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ergotherapeuten helfen diesen Menschen, wieder selbstbestimmter zu leben.

Bachelorstudium Dentalhygiene

Geht es um die Vorbeugung und Behandlung von Zahn- und Zahnfleischerkrankungen, sind Dentalhygienikeren die richtigen Ansprechpersonen. Sie kümmern sich um die Mundgesundheit– entweder in einem zahnmedizinischen Team oder auch in der eigenen Praxis. In der Ernährungsberatung und Gesundheitserziehung spielen sie ebenfalls eine wichtige Rolle.

Bachelorstudium Ernährungstherapie

Die eigene Gesundheit erhalten und fördern – ein Thema, das in unserer Gesellschaft auf immer mehr Interesse stößt. Daraus ergibt sich für Ernährungstherapeuten ein breites Spektrum an Tätigkeiten. Sie sind in der Prävention und Therapie von ernährungsbedingten Krankheiten tätig. Außerdem übersetzen sie anerkannte Ernährungswissenschaft und -medizin in die Praxis.

Wichtige Infos zum Bewerbungsverfahren

Voraussetzungen für einen Studienplatz:

– Abschluss der fünfjährigen Oberschule (Matura)

– Zweisprachigkeitsnachweis B2 oder C1. Wer noch kein Sprachzertifikat besitzt, kann am 21. August 2024 an einem Einstufungstest zum Sprachverständnis teilnehmen, der für die Aufnahmeprüfung am 5. September gültig ist.

– Nur wer den Aufnahmetest (Multiple-Choice-Fragebogen) besteht, kann ein Bachelorstudium an der Claudiana beginnen.

Save the dates:

– Online-Einschreibungen vom 01. Juli bis zum 20. August 2024 unter www.claudiana.bz.it

– Einstufungstest zur Überprüfung der Sprachkenntnisse am 21. August 2024 – Aufnahmeprüfung (Multiple-Choice-Fragebogen) 5. September 2024