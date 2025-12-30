D.A.M.A.: Für Menschen, die Unterstützung brauchen

Von: luk

Bozen – Wenn Kinder oder Erwachsene mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen sowie mit Schwierigkeiten in Kommunikation, Sprachverstehen und Verhalten ins Krankenhaus müssen, ist das oft problematisch. Das Projekt D.A.M.A. setzt hier an.

D.A.M.A. steht für “Disabled Medical Assistance”, das Konzept wurde im Jahr 2000 im Krankenhaus “San Paolo” in Mailand entwickelt und wird nach und nach auch im Südtiroler Sanitätsbetrieb ausgerollt. Im Krankenhaus Bruneck wird ab Jänner 2026 damit gestartet.

“Vereinfacht gesagt, erhält diese fragile Patientenkategorie einen geschützten Zugang zur medizinischen Versorgung”, so Bezirksdirektor Dr. Gerhard Griessmair. “Ziel ist es, medizinische Abläufe so zu gestalten, dass sie für Menschen mit eingeschränkter Anpassungsfähigkeit möglichst stressfrei und sicher sind.”

Nach einer einfachen Verschreibung des betreuenden Arztes bzw. der Ärztin kann durch eine E-Mail an dama.bk@sabes.it (Tel. 0474 917285) innerhalb von 72 Stunden die D.A.M.A.-Bezugskrankenpflege im Krankenhaus Bruneck kontaktiert werden. Nach dem Ausfüllen eines Anmeldeformulars und eines Anamnesebogens organisiert die D.A.M.A.-Bezugskrankenpflege die angefragten Leistungen. Ziel ist es, mehrere Leistungen gebündelt an einem einzigen Zugangstag durchzuführen. In den meisten Fällen ist es möglich, diese Leistungen durch die D.A.M.A.-Organisation ambulant durchzuführen, in Ausnahmefällen kann eine Aufnahme im Day Hospital notwendig sein. Während des gesamten Aufenthalts wird die Patientin bzw. der Patient von der D.A.M.A.-Bezugskrankenpflege begleitet.

“Dies ist ein wichtiger Schritt in der Versorgung dieser Patientinnen und Patienten, der auch für die betreuenden Angehörigen eine wesentliche Erleichterung darstellt”, ist Dr. Griessmair überzeugt. D.A.M.A. kann für fachspezifische ärztliche Visiten, aber auch für Blutabnahmen, Röntgenuntersuchungen, CT- und MRT-Scans sowie weitere medizinische Leistungen in Anspruch genommen werden.