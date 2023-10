Dem Kunststoff ein zweites Leben geben

Bozen – Mit Innovation und technologischer Entwicklung begegnen die Industriebetriebe der Gruppe Chemie und Plastik der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Bei einer gemeinsamen Tagung, die der Unternehmerverband Südtirol in Zusammenarbeit mit Confindustria Trient, sowie Unionplast, IPPR und eco center organisiert hat, ging es um die Rückverfolgung des gesamten Lebenszyklus von Kunststoff, von der Abfalltrennung bis zur Wiederverwendung als Rohstoff. Die Veranstaltung fand in der Müllverbrennungsanlage in Bozen statt, die selbst ein gutes Beispiel für die Wiederverwertung von Abfällen zur Gewinnung von Fernwärme ist.

„Unsere Unternehmen investieren massiv, um immer nachhaltigere Lösungen anzuwenden, die auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft beruhen. So werden Rohstoffe effizient genutzt, Verschwendung vermieden und Reste und Abfälle effizient verwendet“, erklärt der Sprecher der Gruppe Plastik im Unternehmerverband, Mirco Brusco (Röchling Automotive).

Bei der Tagung wurden verschiedene Best Practice Beispiele vorgestellt. Die Unternehmen eco center, Santini, Ravago Italia, Röchling Automotive, Roverplastik und Finstral erläuterten die Lösungen, die in ihren Unternehmen zur Anwendung kommen.

„Es sind dies konkrete Beispiele dafür, wie viel unsere Unternehmen in diesem Bereich leisten. Dabei wird deutlich, wie wichtig das Know-How der Industrie ist, um den ökologischen Herausforderungen, die uns erwarten, zu begegnen“, so der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, Heiner Oberrauch, in seiner Einleitung.

„Der immer verantwortungsvollere Umgang mit den Ressourcen und die Entwicklung immer nachhaltigerer Produktionsprozesse sind Herausforderungen, die unseren Unternehmen gemeinsam sind“, so Giulia Manica, Präsidentin der Sektion Chemie, Glas und Kunststoff der Confindustria Trient. „Der Austausch hilft uns allen, in diesem Bereich immer besser zu werden.“