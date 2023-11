Der Alpenadvent Sarntal freut sich seit Freitag auf viele neugierige Gäste

Sarnthein – Mit einer stimmigen Feier, ganz dem alpenländischen Flair entsprechend, wurde der Alpenadvent Sarntal am Freitagnachmittag am Kirchplatz von Sarnthein eröffnet. Der urige Weihnachtsmarkt im Herzen Südtirols – der heuer unter dem Motto „Lebende Krippe“ steht – ist an allen Adventwochenenden, sowie am Freitag, 8. und Samstag, 23. Dezember von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet und begeistert die Besucherinnen und Besucher mit seiner einzigartigen besinnlichen Stimmung, traditionellem Kunsthandwerk und heimischen Spezialitäten – ohne Hektik und niemals endende Besucherströme.

An 19 Holzständen bieten die verschiedenen Produzenten an den Advent-Wochenenden ihre Artikel aus Sarner Herstellung an. Die Rohstoffe Wolle, Leder oder Holz spielen bei der Herstellung der Produkte eine fundamentale Rolle und wurden mit viel Geschick, aber auch Liebe zum Detail zu einzigartigen und wertigen Produkten verarbeitet. Zum Kauf stehen aber auch Produkte wie Speck, Käse oder Honig bereit, genauso wie Erzeugnisse aus der Sarner Latsche, die besonders gut duftet.

Kulinarische Köstlichkeiten dürfen beim Alpenadvent Sarntal selbstredend nicht fehlen. Die verschiedenen Betreiber der Versorgungsstände verstehen sich als ausgezeichnete Gastgeber und verwöhnen ihre hungrigen und durstigen Gäste vorwiegend mit heimischen Spezialitäten aus eigener Herstellung. Krapfen, die weitum bekannten Sarner Striezl oder Roggenbrot lassen das Wasser genauso im Mund zusammenlaufen, wie der leckere Glühwein oder Tee.

Alpenländisches Flair und viel Gesang in den Gassen Sarntheins

„Wir setzen auf Tradition und Brauchtum – ganz den Werten entsprechend, die uns Sarner auszeichnen. Mit dem Alpenadvent Sarntal wollen wir auch keine großen Besucherströme anlocken, sondern jene Menschen ansprechen, die sich besinnlich und ohne Hektik auf Weihnachten vorbereiten möchten. Wir freuen uns auf diese ganz besondere Zeit und alle Besucherinnen und Besucher, die unser ganz spezielles Flair erleben möchten“, sagte Renate Biedermann, Präsidentin des Organisationskomitees im Zuge der Eröffnungsfeier am Freitag.

Großen Wert legen die Veranstalter auch auf ein ansprechendes Rahmenprogramm. Weil der Alpenadvent Sarntal in diesem Jahr unter dem Motto „Lebende Krippe“ steht, kommt der Lebenden Krippe im Pfarrgarten, die von der Sarner Bauernjugend organisiert wird und jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr zu bestaunen ist, eine noch größere Bedeutung als sonst üblich zu. Genauso wie der Krippenausstellung im Rohrerhaus, die von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet ist. Nicht zu kurz kommen sollen auch die Kinder, die etwa in der Bastelstube bestens aufgehoben sind und Weihnachtsdekoration für zu Hause basteln können. Zudem gibt es für die kleinen Besucher auch ein Sammelspiel, bei dem sie eine kleine Steckkrippe gewinnen können.

Einen sehr großen Beitrag zur weihnachtlichen Stimmung tragen zudem verschiedene Musik- und Gesangsgruppen aus Südtirol und den umliegenden Regionen bei, die überall im Ortskern auftreten. Mit einer romantischen Kutschenfahrt (14.00 bis 18.00 Uhr) lässt sich Sarnthein besonders gut erkunden.