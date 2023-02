Der Dritte Sektor als Garantie: Reform wird Realität und greift

Bozen – Vor Kurzem hat die Ordentliche Mitgliederversammlung des Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt Südtirol in der bis zum letzten Platz gefüllten „Sparkassse-Academy“ in Bozen stattgefunden. Groß war das Interesse der vielen Mitgliederorganisationen des DZE Südtirol, vor allem dahingehend was die konkreten nächsten Schritte bei der Umsetzung der Reform des Dritten Sektors mit sich bringen.

Jene Vereine (rund 2650 der ca. 4330 Vereine auf Landesebene), die sich bisher dafür entschieden haben, über eine Satzungsanpassung, bestimmte steuerliche Vorteile für die Zukunft zu erwirken, wurden bei der genannten Veranstaltung sehr praxisorientiert durch Präsident Sergio Bonagura, Vizepräsidentin Vanessa Macchia, Direktor Ulrich Seitz und Wirtschaftsberater Thomas Girotto auf den aktuellen Stand gebracht.

Eine Thematik, die derzeit zahlreiche Vereine im Lande beschäftigt, ist die korrekte Hinterlegung der Jahresabschlüsse. Darauf wurde spezifisch eingegangen. Konkret wurde auf Großleinwand die hierfür vorgesehene neue nationale Plattform aufgerufen und die genauen Abläufe für die Vervollständigung der Daten des Vereins erklärt. „Das ist zurzeit die am meisten angefragte Hilfestellung, die wir in diesen ersten Monaten des Jahres geben müssen“, so Ulrich Seitz und Thomas Girotto.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es in wenigen Tagen möglich ist, kostenlos das überarbeitete Handbuch für die Rechnungslegung, das an Strukturen des Non-Profit-Bereichs gerichtet ist, über das DZE Südtirol zu beziehen. Darin enthalten sind viele interessante Vorlagen, damit der Vereinsalltag aus administrativer Sicht leichter von der Hand geht. Ein weiterer Höhepunkt der demnächst ansteht, ist die erste Auflage der Schulungsreihe „weibliche Führungskräfte im Dritten Sektor“, die in 20 Module aufgeteilt, unterschiedlichste Anliegen von Ehrenamtlichen und Vorsitzenden aufgreift. Nähere Informationen dazu und zu allen Fortbildungen wie auch Serviceleistungen können über info@dze-csv.it beantragt werden.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde des Weiteren Resümee über die Aktivitäten im abgelaufenen Jahr gezogen. Dabei fällt ins Auge, dass mit den geleisteten 6.260 Beratungsstunden durch den Experten-Pool des DZE, das Ergebnis von 2021, nochmals getoppt werden konnte. Effektiv verzeichnete das Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol nicht nur eine erhebliche Steigerung bei der Mitgliederzahl (von 308 Ende 2021 auf 403 Ende 2022), sondern es gab ebenso einen stolzen Anstieg, ganz besonders bei den garantierten Supportleistungen, die von den Klienten in Anspruch genommen wurden. „Diese schnellten von 5.369 um 17 Prozent auf 6.260“, so der sichtlich zufriedene Präsident Sergio Bonagura.

Ulrich Seitz zeigte bei der Präsentation in der zu diesem Zwecke erstellen Sozialbilanz auf, dass die digitalen Dienste mit der Aktvierung von Spid, Pec und digitaler Unterschrift, den Löwenanteil der Stunden nach Argument ausmachen, dicht gefolgt von juridischen Beratungen inklusive Satzungsanpassen sowie Buchhaltung und Steuerrecht mit den entsprechenden zweisprachigen Programmen, die das DZE in diesem Zusammenhang entwickelt hat.