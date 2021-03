Bozen – Der gesamte Handel in Südtirol öffnet am 22. März. Der hds – Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol, Confesercenti und die vier Landesgewerkschaften Asgb Handel, Filcams Cgil/Agb, Fisascat Sgb/Cisl und Uiltucs Uil/Sgk haben ein gemeinsames Dokument unterzeichnet, in dem die Wichtigkeit der Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen im Handel betont wird.

Weiters wird die Bedeutung der Tests unterstrichen. In diesem Sinne werden die Unternehmen dazu aufgefordert, in ihren betriebsinternen Sicherheitsprotokollen jene Risikokategorien bzw. jene Fälle festzulegen, bei denen man regelmäßige Tests für die Mitarbeiter anbietet und für erforderlich haltet, um die Verbreitung des Virus zu unterbinden. Zudem wird gefordert, dass künftig sogenannte Speicheltests und Nasenbohrertests auch für die Betriebe offiziell zugelassen werden.

Um die Versorgung der Bevölkerung aufrecht zu erhalten, sollten außerdem Mitarbeiter im Verkauf als prioritäre Gruppe für die Impfung vorgesehen werden, da diese Berufssparte immer an vorderster Front mit den Kunden in Kontakt und somit einem größeren Risiko ausgesetzt ist.