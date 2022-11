Der multimediale Führer für Lehrlinge ist da!

Bozen – Kürzlich wurde die neue Ausgabe des AFI-Lehrlingskalenders an allen deutschen und italienischen Berufsschulen in Südtirol verteilt. Erstmals im Jahr 2000 veröffentlicht, hat sich der Lehrlingskalender zu einem Standardwerk an den Schulen und zum bewährten Begleiter der heute rund 3.700 Südtiroler Lehrlinge entwickelt. Das von Gewerkschaftsvertreter/Innen verfasste Handbuch gibt Antwort auf das, was Lehrling wissen muss: von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zusatzrente. Und das nicht nur gedruckt und online, sondern ab Dezember auch über eine-App.

In Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und dem Landesamt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung gestaltet, informiert der Lehrlingskalender zunächst über die allgemeinen gesetzlichen, arbeitsrechtlichen, sozialen und kollektivvertraglichen Bestimmungen für Lehrlinge, inklusive Themen wie Homeschooling und Lohnausgleich, die in der Corona-Pandemie in den Vordergrund gerückt waren.

Danach werden Branche für Branche (z. B. Bau, Metall, Holz, Handel- und Dienstleistungen, Friseurgewerbe und Schönheitspflege) die wichtigsten Bestimmungen zu Urlaub, Entlohnung, Überstunden und Kündigungsfristen angeführt. Informationen zu den möglichen Berufsbildungs- und Karrierewegen nach dem Lehrabschluss, das Verzeichnis der Südtiroler Lehrberufe und eine Liste mit Kontaktdaten von Gewerkschaften, Sozialverbänden, Berufsschulen und Landesämtern runden den Lehrlingskalender ab.

Eventuelle Neuheiten nach Drucklegung werden laufend in die Online-Ausgabe des Lehrlingskalenders eingepflegt. Diese ist auf www.lehrlingskalender.it abrufbar (sowie über den auf der Rückseite des Lehrlingskalender angegebenen QR-Code).

Das digitale Angebot wird Anfang Dezember um eine App erweitert. Diese wurde bereits letztes Jahr von zwei Schülern der Landesberufsschule „Tschuggmall“ (Samuel Enzi und Luis Tschurtschenthaler) als Maturaprojekt entwickelt und wird in diesem Monat upgedatet.

Hier die Autor/Innen des Lehrlingskalenders 22/23 in alphabetischer Reihenfolge: Manfred Agostini (Landesamt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung), Stefan Federer (SGBCISL), Kevin Gruber (ASGB), Christian Maurlechner (CGIL-AGB), Alexander Pancheri (SGBCISL), Judith Tutzer (SGBCISL), Martina Verdross (ASGB) und Martin Voppichler (SGBCISL).