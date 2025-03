Der neunte Mayrl-Burger-Day für den guten Zweck

Von: mk

Obereggen – Am Samstag, den 29. März, findet zum neunten Mal die Wohltätigkeitsparty auf der Skipiste im Skigebiet Latemar Dolomites statt. Auf der beliebten Mayrl Alm wird der authentische Eggental-Hamburger Tag im Rahmen der Spezialitätenwochen „Beef&Snow“ im Eggental organisiert.

Pro verkauften Burger spenden die Mayrl Alm und die Bergbahnen von Obereggen je einen Euro an die Vereinigung „Peter Pan“, welche krebskranken Kindern in Südtirol hilft, an den Verein Comedicus, der wöchentliche Besuche der “Clown-Doktoren” in den Krankenhäusern Südtirols organisiert, um Kinder und ihre Eltern aufzuheitern und fürs Projekt „Ein Brunnen zum Leben“ der Missionsgruppe Meran.

Auch heuer wird es den bewährten Mayrl-Burger mit Brot, Fleisch und Käse aus dem Eggental und mit verschiedenen Beilagen geben. Außerdem gibt es den Pulled-Pork-Burger mit Vollkornbrot, gerupftem Eggentaler Schweinefleisch, Krautsalat und Speck aus dem Eggental.

„Wir achten auf unserer Hütte besonders auf beste Qualität und setzen, sofern dies möglich ist, immer auf regionale Naturprodukte“, unterstreichen die Hüttenwirte und Brüder Mark und Sebastian Eisath von der Mayrl Alm. Das Brot für die Burger wird von der Bäckerei Pichler im idyllischen Eggen (1.200 m) eigens für die Veranstaltung gebacken. Das Rindfleisch kommt vom Erbhof Flecker in Eggen (1.200 m), das Schweinefleisch vom Köchlhof (1.325 m) in Deutschnofen und der Käse aus hochwertiger Grauviehmilch von der Hofkäserei Learner (1.360 m) in Deutschnofen. Der Speck stammt vom Gerberhof und die Eier vom Bacherhof, beides historische Bauernhöfe in Eggen (1.200 m). Ein Burger kostet 15 Euro. Für beste Stimmung sorgt DJ Wambo, die Band „Spremuta“.

„Die Krebshilfe zu unterstützen, ist und bleibt für uns ein persönliches Anliegen“, erklären die Initiatoren von der Mayrl Alm. Das Charity-Event auf der Mayrl Alm kann am Samstag, 29. März, mit den Skiern und dem Sechsersessellift Absam-Maierl oder auch zu Fuß mit der Kabinenbahn Obereggen-Ochsenweide über den Winter-Almenweg erreicht werden.