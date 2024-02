Der techParcour: Zukunft ist jetzt

Bozen – Der techParcour ist eine praxisbezogene Mini-Messe des lvh, die sich jedes Jahr auf relevante Themen des Handwerks konzentriert.

Thema für 2024 war die Nachhaltigkeit, nicht nur im Sinne von Produkten oder Dienstleistungen, sondern auch als Ansatz für die Unternehmen der Zukunft. Zahlreiche Gäste nahmen an dem Event teil, darunter auch die Landesrätin für Arbeit, Europa und Personal, Magdalena Amhof.

Der Veranstaltungstag war in zwei Teile gegliedert: Im ersten Teil wurde von Experten der Raumprobe (Stuttgart) und der MCI The Entrepreneurial School (Innsbruck) erläutert, was Nachhaltigkeit konkret bedeutet, während im zweiten Teil die Tour der Stationen im Mittelpunkt stand.

„Personen, die sich heute in diesem Feld engagieren und die nötige Fachkenntnis für Planung und Bau besitzen, sind für zukünftige Herausforderungen bestens gerüstet. Materialien, die als traditionell oder umweltschädlich gelten, verlieren an Ansehen. Die bevorstehende Veränderung ist eine bedeutende Chance, um Innovation, Qualität und ökonomische Nachhaltigkeit zu fördern. Diese Möglichkeiten aufzuzeigen ist Sinn des techParcours“, erklärte lvh-Vizepräsident Hannes Mussak zu Beginn der Veranstaltung.

In Gruppen eingeteilt, gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend einen vorgegebenen „Parcour“ entlang: An jeder Station wurden dabei innovative Lösungen vorgestellt und aktuelle Fragen beantwortet. Am Ende der Tour standen alle Experten der Stationen zur Verfügung, um mit den Teilnehmenden, individuell, die für sie relevantesten Themen weiter zu vertiefen.

In diesem Jahr waren die Stationen acht aktuellen Themen gewidmet:

1. Gebäudebegrünungen: Versuchszentrum Laimburg;

2. Innovative Sensoren aus einzigartigen und ökologischen Materialien: Unibz;

3. Die Suche nach dem richtigen Material optimieren: raumprobe;

4. Messung der thermischen und hygrometrischen Leistungen von Baumaterialien: Eurac;

5. Das Projekt BAU-DNS für eine nachhaltige, modulare und zirkuläre Gebäudesanierung: Fraunhofer Italien;

6. Funktionalisierung von Oberflächen mit Dünnfilmtechnologie: Unibz;

7. Das KlimaFactory-Programm zum operativen Energiemanagement: KlimaHaus

8. Finanzierungsmöglichkeiten und Erleichterungen gemäß den neuen Landesbeiträgen: lvh.apa.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verfolgten den angebotenen Parcours mit großem Interesse, stellten zahlreiche Fragen und interagierten aktiv mit den Ausstellerinnen und Austellern.

Der techParcour findet im Rahmen des Projektes Interreg VI-A Italien-Österreich 2021-2027 ITAT-11-022 SUNrise und kofinanziert von der Europäischen Union statt.