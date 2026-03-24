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Deutschland sieht in Windkraft wichtigen Baustein zur Energiewende

Deutschland kündigt Windkraft-Booster von 12 Gigawatt an

Dienstag, 24. März 2026 | 16:16 Uhr
Deutschland sieht in Windkraft wichtigen Baustein zur Energiewende
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
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Von: APA/Reuters

Die deutsche Bundesregierung will den Ausbau der Windenergie an Land beschleunigen. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche kündigte am Dienstag in einer Videobotschaft zusätzliche Ausschreibungen von bis zu zwölf Gigawatt bis 2030 an. “Auch damit setzen wir ein wichtiges Signal für unseren Standort, für mehr Resilienz und für ein zukunftsfähiges Energiesystem”, erklärte die CDU-Politikerin.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse allerdings “systemdienlich” erfolgen. Energie müsse dort zugebaut werden, wo sie benötigt werde, um unnötige Systemkosten in Milliardenhöhe zu vermeiden.

Branche machte mobil

Die Windkraftbranche hatte gewarnt, dass die bis 2030 gesetzlich festgelegten Ausbauziele für Windenergie an Land verfehlt werden könnten und eine Erhöhung der staatlichen Förderauktionen gefordert. Es stünden ausreichend genehmigte Projekte bereit, die schnell umgesetzt werden könnten.

Deutschland will bis 2030 einen Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch von 80 Prozent erreichen. Windenergie an Land spielt dabei die wichtigste Rolle. Der Ausbau der Windenergie dürfte auch beim Klimaschutzprogramm eine wichtige Rolle spielen, das Umweltminister Carsten Schneider (SPD) am Mittwoch vorlegen will. Durch mehr Windkraft lassen sich Treibhausgasemissionen stärker verringern.

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