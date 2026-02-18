Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Deutschland, Lettland, Litauen kooperieren bei Stromprojekt
"Baltic-German PowerLink" soll Energieunabhängigkeit stärken

Deutschland, Lettland, Litauen kooperieren bei Stromprojekt

Mittwoch, 18. Februar 2026 | 17:37 Uhr
\
APA/APA/dpa/Sebastian Kahnert
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Eine Stromleitung soll künftig Deutschland, Lettland und Litauen sowie Windparks vor der Küste des Baltikums miteinander verbinden. Konkret geht es um einen “Baltic-German PowerLink”, wie der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz mitteilte. 50Hertz wurde demnach zusammen mit Übertragungsnetzbetreibern in Lettland und Litauen beauftragt, bis zum Herbst ein Umsetzungskonzept zu erarbeiten.

Eine entsprechende Absichtserklärung hätten die deutsche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und ihre beiden Amtskollegen aus Litauen und Lettland am Rande eines Ministertreffens der Internationalen Energieagentur in Paris unterzeichnet, hieß es.

Großes Potenzial bei Windkraft

“Die baltischen Länder haben ein großes Potenzial, mehr Strom aus Windenergie an Land und auf dem Meer zu erzeugen, als sie zur Deckung ihres eigenen Bedarfs benötigen”, sagte 50Hertz-Chef Stefan Kapferer. “Dieses Projekt kann dazu beitragen, dass Deutschland Zugang zu günstiger Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erhält und die Strommärkte des Baltikums näher an den kontinentaleuropäischen Strommarkt mit seiner großen Liquidität heranrücken können.”

Nach bisherigen Studien und Vorplanungen bestehe der “Baltic-German PowerLink” aus einer rund 600 Kilometer langen Seekabelverbindung zwischen Deutschland und einem Anlandungspunkt entweder im Südwesten von Lettland oder im Nordwesten von Litauen. Dort solle an Land ein Stromdrehkreuz errichtet werden, über das rund 2 Gigawatt Offshore-Windenergieleistung sowohl Richtung Deutschland als auch in die Höchstspannungsnetze an Land in Lettland und Litauen eingespeist werden könnten.

Ende Jänner hatten Deutschland und Dänemark eine Vereinbarung zur “Bornholm Energy Island” getroffen: Auf der dänischen Insel Bornholm soll ein Stromdrehkreuz entstehen, das Offshore-Windstrom aus der Ostsee nach Deutschland und Dänemark weiterleitet. Dies ist Teil der Bemühungen, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei Windkraft auf See zu verstärken.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
103
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
Kommentare
59
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
46
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler
Kommentare
29
Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler
Leere Gasspeicher: Italien über EU-Schnitt – Deutschland unter Druck
Kommentare
27
Leere Gasspeicher: Italien über EU-Schnitt – Deutschland unter Druck
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 