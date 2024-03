Die fünf günstigsten sind im Trentino, die fünf teuersten in Südtirol

Bozen/Trient – Die Homepage “Osservaprezzi Carburanti” ist sehr hilfreich. Mit wenigen Klicks können die aktuellen Treibstoffpreise italienweit erkundet werden. Erdgas oder Methan ist dabei einer der günstigsten Kraftstoffe für Autos und ist auch weniger umweltbelastend gegenüber anderen fossilen Treibstoffen. Wie der Verbraucherschutzverein Robin aus Margreid in einer Aussendung mitteilt, befinden sich die fünf günstigsten Tankstellen im Trentino, während Südtirol die fünf teuersten hat. Allerdings es gibt sogar noch eine bessere Alternative: Bio-Methangas. Doch auch hier ist Südtirol im Nachteil.

Im Zeitalter des Umweltschutzes werden Elektroautos zunehmend populär. Doch neben den bereits etablierten Elektrofahrzeugen und Hybridautos gibt es eine alternative, umweltfreundliche Option: Bio-Compressed Natural Gas (Bio-CNG). Dieses Biomethan bietet eine bessere Umweltbilanz als herkömmliche Kraftstoffe, ja sogar als Elektro-Autos. „Leider kann Bio-CNG im nachhaltigen Südtirol nicht getankt werden“, erklären die Konsumentenschützer.

Umso überraschender ist, dass man auf der Autobahntankstelle zwischen Trento Nord und S. Michele/Mezzocorona das günstigste Methangas der Region Trentino-Südtirol tanken kann und dafür auch noch Biomethangas in den Gastank kommt.

Umweltfreundlichkeit von Bio-CNG

Im Vergleich zu herkömmlichem Erdgas ist Bio-Methan klimaneutral, da es keinen zusätzlichen Kohlenstoffdioxid-Ausstoß verursacht. Studien des Fraunhofer Instituts belegen, dass mit reinem Bio-CNG betriebene Autos bis zu 97 Prozent weniger Kohlenstoffdioxid ausstoßen als Diesel-Pkw. Dies liegt daran, dass Biomethan aus erneuerbaren Rohstoffen oder Abfallprodukten wie Gülle hergestellt wird und somit eine nahezu CO2-neutrale Bilanz aufweist. Zudem werden auch deutlich weniger Stickstoff und Feinstaub ausgestoßen.

Ein weiterer Pluspunkt ist die vergleichbare Sicherheit von Erdgasautos im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen, da die Gastanks streng reguliert und getestet werden, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Das Fazit von Robin: Bio-Methangas als vielversprechende Alternative

Der Geschäftsführer des Verbraucherschutzvereins Robin, Walther Andreaus meint: „Angesichts seiner beeindruckenden Umweltbilanz und seiner Sicherheit ist Bio-Methangas zweifellos eine vielversprechende Alternative zu Elektroautos und herkömmlichen Kraftstoffen. Doch dazu wäre auch seine Verfügungbarkeit an Tankstellen notwendig. Wahrlich unverständlich, dass in Südtirol angesichts dieser Datenlage zum Biomethan – sowie der Nachhaltigkeit und der Ruf nach lokalen Kreisläufen in der politischen Dauerberieselung – diesbezüglich ein schwarzes Loch vorhanden ist (außer für LKW’s in der Sadobre). Insbesondere in einer Zeit, in der der Strom für Elektroautos noch nicht vollständig aus erneuerbaren Quellen stammt, könnte Bio-Methan eine tragfähige Lösung für umweltbewusste Verbraucher sein. Auch das beträchtliche Sparpotential ist alles andere als zu vernachlässigen. Die Treibstoffkosten können 30 bis 50 Prozent günstiger ausfallen, doch es sind auch zusätzliche Instandhaltungskosten für die Gasflaschen zu berücksichtigen.“

Die fünf günstigsten und die fünf teuersten Methangas-Tankstellen in Trentino-Südtirol (von insgesamt 18 Methangastankstellen, Stand: 14-03-2024, Quelle: Osserva Carburanti)