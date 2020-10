Die WorldSkills Italy-Champions stehen fest

Bozen – Die ganze Halle der Messe Bozen hat heute gejubelt und die letzten Sekunden der WorldSkills Italy mitgefiebert. Es war ein spannendes Finale und ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Abend wurden die ersten drei Plätze eines jeden Berufes gekürt. Einige freuten sich besonders: Für sie geht es im September 2021 nach Shanghai zu den WorldSkills.

Es waren die letzten Nägel, die die Tischler und Zimmerer heute in das Holz geschlagen haben. Auch waren es die letzten Blumen, die die Floristen kunstvoll zusammengesteckt haben. Bis auf die letzte Sekunde haben die Kandidaten der WorldSkills Italy alles gegeben. Unter Applaus haben sie schließlich ihre Werkzeuge beiseitegelegt und somit ihre Wettbewerbs-Aufgaben beendet. Freude, Erleichterung und ab und zu eine Träne waren nicht nur bei den Kandidaten, sondern auch bei den Experten zu sehen.

„Ich bin auf alle Kandidaten stolz“, betonte lvh-Präsident Martin Haller. „Sie haben ihr Bestes gegeben. Die diesjährige Ausgabe der WorldSkills Italy war wieder ein sehr guter Beweis dafür, wie abwechslungsreich und spannend praktische Berufe sind. Und vor allem was Jugendliche alles schaffen können.“

Voller Emotionen war ebenso die heutige Siegerehrung: 115 Kandidaten haben in den vergangenen drei Tagen ihr Bestes gegeben. Konzentriert und mit sehr großem Engagement haben sie ihre Aufgaben gelöst. Heute haben sie dafür ihren Preis erhalten: Gold- Silber- und Bronzemedaillen gingen jeweils an die drei Besten eines Berufes. Einige Erstplatzierte haben sich damit schon das Flugticket nach Shanghai zu den WorldSkills 2021 gesichert. Andere müssen sich noch im Rahmen von kleinen, berufsinternen Wettbewerben das Ticket definitiv ergattern.

„Ihr alle seid Vorbilder. Vorbilder für die vielen jungen Besucher, die euch in diesen Tagen bei der Arbeit über die Schultern schauen und eure Arbeit bestaunen konnten. Ihr habt mit Leidenschaft, Begeisterung und Herz gezeigt, was euch euer Beruf bedeutet. Macht weiter so, ihr habt eine goldrichtige Entscheidung für euch getroffen. Und mit dieser Wahl des beruflichen Weges sichert ihr zugleich eine tolle Zukunft für unser Land“, lobte Landesrat Philipp Achammer.

Alexander Dallio, Landesobmann der lvh-Junghandwerker freute sich ebenso mit den Teilnehmern: „Jungen Menschen eine Bühne geben und ihnen die Ehre zu erweisen, die ihnen zusteht. Das sehe ich nicht als selbstverständlich an. Umso mehr freue ich mich über diese erfolgreiche Ausgabe der WorldSkills Italy“, sagt Alexander Dallio, Landesobmann der lvh-Junghandwerker.

Die Liste der Gewinner und Gewinnerinnen nach Berufen:

Bäcker

Platz: Florian Tauber, 18, Algund, Bäckerei Tauber, Algund

Platz: Julian Egger, 18, Mölten, Mein Beck, Nals

Bau- und Galanteriespengler

Platz: Alex Ploner, 20, Wengen, Ploner KG, Wengen

Platz: Klemens Ambach, 19, Kaltern, Demez, Girlan

Baumeister und Maurer

Platz: Georg Hochgruber, 19, Rodeneck, Überbacher Bau GmbH, Rodeneck

Platz: Manuel Stampfl, 17, Mühlbach, Oberegger GmbH, Vahrn

Platz: Fabian Fischnaller, 15, Rodeneck, Überbacher Bau GmbH, Rodeneck

Elektrotechniker

Platz: Matthias Costa, 21, Eppan, Elektro a. Haller OHG, Eppan

Platz: Danny Stecher, 21, Schenna

Platz: David Walzl, 19, Hafling, Elektroline & Co. KG, Meran

Fliesenleger, – Platten, und Mosaikleger

Platz: Martin Domanegg, 19, Jenesien, Dietmar Heiss, Mölten

Platz: Tobias Oberhofer, 19, Natz-Schabs, Peintner Fliesen GmbH, Natz-Schabs

Platz: Marc Brugger, 19, Lajen, Hofer Fließen & Böden GmbH, Barbian

Floristen

Platz: Lea Zelger, 19, Deutschnofen

Platz: Monika Gall, 21, Welschnofen, Gärtnerei Kircher, Bozen

Platz: Magdalena Moser, 20, Sarntal, Gärtnerei Schenk, Nals

Friseure

Platz: Julia Steger, 21, Eppan, Fantasy Hair & Beauty, Terlan

Platz: Andrew Zicarelli, 20, Trecate, Piemont

Platz: Julia Stampfer, 19, Eppan, Fantasy Cut & Make Up, Terlan

Heizungs- Lüftungs- und Sanitärtechniker

Platz: Christian Hochkofler, 21, Sarntal, Zes OHG, Sarntal

Platz: Stefan Stoll, 20, Gsies, Burger GmbH, Welsberg-Taisten

Platz: Michael Pföstl, 19, Partschins, Oberhofer Alois GmbH, Algund

Platz: Matthias Unterkofler, 19, Bozen, Heizungsbau GmbH, Eppan

KFZ-Mechatroniker

Platz: Julian Mair, 21, Brixen, Auto Hofer, Klausen

Platz: Simon Hochrainer, 20, Ratschings, Autoshop Dolomiti, Sterzing

Platz: Hannes Egger, 19, Terlan, Mock KG, Bozen

Köche

Platz: René Tschager, 20, Völs am Schlern, Apfelhotel Torgglerhof, St. Martin in Passeier

Platz: Julian Marth, 20, St. Leonhard, Hotel Golf Lodge, St. Martin in Passeier

Platz: Niklas Mantinger, 22, Brixen, Hotel Lamm, Kastelruth

Platz: Biagio Taddei, 19, Torino, Piemont

Landschaftsgärtner

Platz: Tobias Hofer, 18, Moos in Passeier, Katis Gartengestaltung, Hafling UND

Jacob Pizzini, 19, Meran, Galanthus OHG der Höllrigl S. & Co., Lana

Platz: Fabian Aufderklamm, 20, Mölten, Rasenfix GmbH, Andrian UND

Fabian Tschager, 18, Karneid, Rasenfix GmbH, Andrian

Platz: Felix Pichler, 20, Lana, Hofer Alfred Gartengestaltung – Baumpflege, Meran UND

Moritz Pixner, 20, Kuens, Hofer Alfred Gartengestaltung – Baumpflege, Meran

Maler und Lackierer

Platz: Manuel Kofler, 21, U. lb. F. i. Walde / St. Felix, Malerbetrieb Kofler Manuel, U. lb. F. i. Walde/St. Felix

Platz: Katharina Leitner, 20, St. Lorenzen, Malerbetrieb Dantone Rudolf, St. Lorenzen

Platz: Killian Larcher, 21, Meran, Malerbetrieb Plank Heinrich, Hafling

Maschinenbaukonstrukteure

Platz: Jonas Hofer, 18, Lana, TFO Max Valier, Bozen

Platz: Yannik Mair, 18, Nals, TFO Max Valier, Bozen

Platz: Matthias Knoll, 19, Lana, TFO Max Valier, Bozen

Mediendesigner

Platz: Tobias Bez Masotti, 18, Jenesien, Gustos SRL, Leifers

Platz: Roberto Annaloro, 19, Pianezza, Piemont

Platz: Felix Staffler, 19, Lana, Handel & Grafik J.Gutenberg, Bozen

Servicefachkräfte

Platz: Max Unterthiner, 19, Barbian, Quellenhof GmbH, St. Martin in Passeier

Platz: Tina Ebner, 20, Barbian, Alpenrosenhof OHG der Tina Ebner, Freienfeld

Platz: Moritz Oberhofer, 18, Meransen, Landeshotelfachschule, Bruneck

Tapezierer & Raumausstatter

Platz: Sandra Egger, 25, Lana, Premstaller Johannes, Meran

Platz: Carolin Hell, 20, St. Leonhard in Passeier, Premstaller Johannes, Meran

Platz: Jennifer Girardini, 19, Lana, Premstaller Johannes, Meran

Tischler

Platz: Jonas Prinoth, 20, Wolkenstein, Bernardi Elmar, St. Ulrich

Platz: Thomas Zöggeler, 19, Jenesien, Möbelwerkstatt Zöggeler Paul, Jenesien

Platz: Jonas Planatscher, 20, St. Martin in Thurn, Daporta Erwin, St. Martin in Thurn

Zimmerer

Platz: Marcel Bolego, 20, Nals, Zimmerei Piazzi Mathias, Tisens

Platz: Samuel Kofler, 20, Tisens, Zimmerei Paris Holzbau, Lana

Platz: Manuel Erschbaumer, 20, Natz-Schabs, Silgoner GmbH, Rodeneck

Best of the Best

Die Landschaftsgärtner:

Tobias Hofer, 18, Moos in Passeier, Katis Gartengestaltung, Hafling UND

Jacob Pizzini, 19, Meran, Galanthus OHG, Lana