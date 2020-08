Dienststelle fÃ¼r die Zwei- und DreisprachigkeitsprÃ¼fungen Ã¼bersiedelt

Bozen – In diesen Wochen übersiedeln – wie berichtet – die im Trade Center in der Perathonerstraße untergebrachten Landesämter in den Office Park in der Südtiroler Straße in Bozen.

In der Woche vom Montag, dem 7., bis zum Samstag, dem 12. September, ist die Reihe an der Dienststelle für die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen, die deshalb in dieser Zeit geschlossen bleibt.

Nach erfolgtem Umzug finden ab Montag, dem 14. September, alle Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen am neuen Sitz der Dienststelle im Erdgeschoss in der Südtiroler Straße 50 statt. Öffnungszeiten und Telefonnummern bleiben nach dem Umzug gleich.

Unter News sind sowohl die Richtlinien für den Ablauf der Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen als auch die außerordentlichen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit veröffentlicht.

Bis auf die Umzugswoche ist der Infopoint der Dienststelle für die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen für den Parteienverkehr geöffnet. Trotzdem ist es ratsam, vorab einen Termin unter der Telefonnummer 0471 413900 oder per E-Mail an zdp@provinz.bz.it zu vereinbaren.