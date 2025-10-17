Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Digitalisierung: Möglichkeiten für Kleinstunternehmen werden erweitert
Zuschüssen für Unternehmen

Digitalisierung: Möglichkeiten für Kleinstunternehmen werden erweitert

Freitag, 17. Oktober 2025 | 14:45 Uhr
Um Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitenden beim Digitalisierungsprozess zu unterstützen, hat die Landesregierung die Kriterien angepasst. Ab dem nächsten Jahr stehen dafür bis zu 3,5 Millionen Euro zur Verfügung.
Unsplash/Scott Graham
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Das Land unterstützt Klein- und Kleinstunternehmen bei der Modernisierung und Wettbewerbsfähigkeit. Dafür wurden von der Landesregierung heute auf Vorschlag von Wirtschaftslandesrat Marco Galateo die Richtlinien für Initiativen zur Unterstützung der Digitalisierung von Kleinstunternehmen genehmigt. Die neuen Kriterien gelten für Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten (zuvor gab es eine Beschränkung auf Kleinstunternehmen mit bis zu fünf Angestellten).

“Das Potenzial der Digitalisierung von Kleinunternehmen ist nach wie vor sehr groß und sollte voll ausgeschöpft werden, da vor allem Kleinunternehmen nach wie vor Schwierigkeiten bei der Einführung moderner Technologien haben. Genau diese sind aber für die Wettbewerbsfähigkeit und für das Wirtschaftswachstum entscheidend “, betonte Landesrat Galateo bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Regierungssitzung.

JW Video gkG9S1fK-WMEAbbiU

Die Kriterienänderung zielt darauf ab, bestehende Lücke zu schließen und neue Möglichkeiten und Anreize zu bieten, um die digitale Transformation dieser Unternehmen zu erleichtern. “Wir wollen damit garantieren, dass die kleinen Unternehmen, die für unsere lokale Wirtschaft eine große Bedeutung haben, auch in einer zunehmend digitalen Welt wettbewerbsfähig bleiben können”, sagte der Wirtschaftslandesrat.

Neue Einrichtungen

Die Änderungen betreffen unter anderem die Förderfähigkeit unterschiedlicher Maßnahmen wie Schulungs-, Coaching- und Mentoring-Initiativen für Mitarbeitende, Eigentümer, Beratungs- und Wissensvermittlungsinitiativen, Ausgaben für Agenturen oder Fachleute, die auf die Verwaltung sozialer Medien spezialisiert sind (Social-Media-Manager), Kosten für Software-Nutzerlizenzen, Systeme der künstlichen Intelligenz sowie den Kauf und die Optimierung von Software. Die Neuerungen gelten für Maßnahmen mit einem förderfähigen Gesamtbetrag pro Antrag von mindestens 2000 Euro und höchstens 15.000 Euro, gewährt werden Beiträge bis zu einem Höchstbetrag von 60 Prozent der förderfähigen Ausgaben. Für das Jahr 2025 stehen insgesamt 240.000 Euro zur Verfügung. Ab 2026 werden die Ausgaben auf jährlich 3,5 Millionen Euro geschätzt. Anträge für das laufende Jahr können ab Montag bis spätestens 31. Dezember 2025 bei der Abteilung Wirtschaftsentwicklung eingereicht werden. Ab 2026 müssen die Anträge bereits bis Ende September eingereicht werden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Kommentare
60
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Kommentare
42
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Bürger sollen die Augen aufsperren
Kommentare
37
Bürger sollen die Augen aufsperren
„Ein Ort der Vielfalt und Begegnung für alle“
Kommentare
33
„Ein Ort der Vielfalt und Begegnung für alle“
Nord-Stream-Verdächtiger wird doch nicht an Deutschland ausgeliefert
Kommentare
30
Nord-Stream-Verdächtiger wird doch nicht an Deutschland ausgeliefert
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 