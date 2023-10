Diplome an 75 neue Ski- und Langlauflehrerinnen und -lehrer

Bozen – Insgesamt wurden am Freitag während der Vollversammlung der Landesberufskammer der Skilehrer im Hotel Four Points by Sheraton in Bozen 75 Diplome an die angehenden Ski- und Langlauflehrerinnen und -lehrer überreicht. Darunter sind 66 Ski- und neun Langlauflehrerinnen und -lehrern.

Sie alle haben eine 90-tägige Ausbildung, die sich über drei Jahre erstreckte, erfolgreich abgeschlossen. Die feierliche Übergabe der Diplome erfolgte durch den Tourismuslandesrat und den Präsidenten des Berufskollegiums der Skilehrer, Robert Demetz.

Gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sind von entscheidender Bedeutung für die über 1000 Kilometer Skipisten und 1800 Kilometer Langlaufloipen in Südtirol. Sie repräsentieren Südtirol als Wintertourismusdestination durch professionelle Betreuung und Ausbildung. Derzeit gibt es 66 Skischulen in Südtirol, mit insgesamt 1.672 aktiven Alpinskilehrerinnen und -lehrern, 263 Snowboardlehrerinnen und -lehrern sowie 135 Langlauflehrerinnen und -lehrern.