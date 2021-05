Diplomlehrgang zum Küchenmeister: Online-Infoabend am 17. Mai

Brixen – Das Diplom Küchenmeisterin bzw. Küchenmeister ist in diesem Bereich der höchste erreichbare Berufsabschluss. Zur Vorbereitung auf den fachlichen Teil der Meisterprüfung beginnt im Oktober 2021 ein Lehrgang an der Landesberufsschule “Emma Hellenstainer” in Brixen.

Zielgruppe sind Köchinnen und Köche mit mehrjähriger Berufserfahrung und soliden Grundkenntnissen, die beruflich an die Spitze kommen wollen.

Der Lehrgang umfasst 430 Kursstunden und findet jeweils an drei Tagen pro Woche statt. Er startet im Oktober 2021 dauert bis März 2022. Im Lehrgang beschäftigen sich die angehenden Küchenmeisterinnen und -meister mit Themen wie Menu- und Speisenkunde, klassische und moderne Zubereitungsarten, Trends und Veränderungen in der Gastronomie und in der Ernährung oder nachhaltiges und wirtschaftliches Handeln. Zu den Referenten zählen diverse Experten der Südtiroler Berufsschulen genauso wie Profis aus der Südtiroler Spitzengastronomie – von Egon Heiss über Herbert Hintner bis zu Norbert Niederkofler.

Der Lehrgang wird am 17. Mai von 15.00 bis 16.00 Uhr online im Detail vorgestellt.

Anmeldung zum Informationstreffen: Landesamt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung, Kursleiterin Sabine Scherer (lehrlingswesen@provinz.bz.it; Tel. 0471 416993).

Weitere Informationen: www.provinz.bz.it/meister