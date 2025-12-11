Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Disney investiert eine Milliarde Dollar in OpenAI
Disneys Filme könnten künftig mithilfe von KI gedreht werden

Disney investiert eine Milliarde Dollar in OpenAI

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 16:50 Uhr
Von: APA/Reuters

Der Unterhaltungskonzern Walt Disney steigt mit 1 Mrd. Dollar (859,6 Mio. Euro) bei dem auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten Softwarehaus OpenAI ein. Zudem sei eine Kooperation vereinbart worden, um Disneys Charaktere für das KI-Videowerkzeug Sora von OpenAI nutzbar zu machen, teilten die beiden US-Unternehmen am Donnerstag mit. Im Rahmen der auf drei Jahre angelegten Lizenzvereinbarung kann Sora kurze, von Nutzern angeregte Videos für soziale Medien erstellen.

Dabei kann auf mehr als 200 Charaktere von Disney, Marvel, Pixar und Star Wars zurückgegriffen werden. Eine Auswahl der Videos solle zudem auf der Streaming-Plattform Disney+ verfügbar sein. Mit der Vereinbarung wird Disney zu einem wichtigen Kunden des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. Der Konzern will die Programmierschnittstellen (APIs) von OpenAI nutzen, um neue Produkte und Werkzeuge zu entwickeln.

