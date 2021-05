Prad – Seit einigen Jahren setzt sich der hds – Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol mit verschiedenen Aktionen dafür ein, den lokalen Einzelhandel im Vinschgau zu stärken, die Bevölkerung zum Einkaufen vor Ort einzuladen und dafür zu sensibilisieren.

„Nach mehreren Ausgaben der Initiative „Mein Ort soll leben, erlebe deinen Ort“ folgte 2019 die erste Ausgabe von „do leb i, do kaf i“ – gekoppelt mit einem Gewinnspiel für die Kunden. Nachdem die neue Aktion aufgrund des

Lockdowns im Frühling 2020 ausfiel, startet der Bezirksausschuss des hds im Vinschgau nun einen motivierten Versuch, das Projekt heuer fortzusetzen. Jetzt heißt es: Voller Einsatz für die Betriebe vor Ort!“, erklärt hds-Bezirkspräsident Dietmar Spechtenhauser.

Für das Gewinnspiel wurde der Zeitraum vom 3. bis 22. Mai 2021 gewählt. Als Hauptpreis winkt ein E-Bike der Marke CUBE. Weitere Preise sind über 20 monni cards und Einkaufsgutscheine im Wert von 100 bis 250 Euro. Mit diesen Preisen möchte der hds regionale Kreisläufe unterstützen und die Wertschöpfung im Tal behalten. Es nehmen rund 100 hds-Mitgliedsbetriebe im Vinschgau an der Aktion als Partnerbetriebe teil. Die Gewinncoupons sind in diesen Betrieben erhältlich und können auch dort wieder abgeben werden. Alle Informationen zum Gewinnspiel und alle teilnehmenden Betriebe sind online unter www.hds-bz.it/dolebi abrufbar.

Flankierend zum Gewinnspiel hat der hds-Bezirksausschuss außerdem beschlossen, die Initiative mit einer Beschilderungskampagne zu begleiten. „Durch große Tafeln an den Ortseingängen der Dörfer sollen Passanten immer wieder mit der Botschaft ‚do leb i, do kaf i‘ in Kontakt kommen“, so Spechtenhauser. Mit zwei großen Schildern an den Ortseinfahrten des Bezirkshauptortes Schlanders wurde die Sensibilisierungskampagne vor Kurzem bereits gestartet. Zeitgleich wurde das Schaufenster eines derzeit leerstehenden Geschäfts im Zentrum von Latsch mit derselben Grafik beklebt.

Weitere Schilder werden – zeitversetzt über die nächsten Monate – in mehreren Vinschger Gemeinden folgen. Im Herbst wird die Kampagne durch den Druck und die Verteilung von 12.000 passenden Papiertaschen mit dem „do leb i, do kaf i“-Logo abgeschlossen.

„Besonders in der aktuellen Situation und stark angeschlagenen Handelsbetrieben sehen wir diese Kampagne als wichtige Unterstützung zur Stärkung der regionalen Kreisläufe und zum Erhalt der Nahversorgung im Vinschgau“, betont abschließend der hds-Bezirkspräsident.