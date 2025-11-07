Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Drei Millionen als Investitionsbeihilfen für Kleinunternehmen für 2026
Ansuchen möglich

Drei Millionen als Investitionsbeihilfen für Kleinunternehmen für 2026

Freitag, 07. November 2025 | 15:29 Uhr
Handwerk Ärmel hochkrempeln Motivation Neustart Start-up Karriere
fotolia.de/Aycatcher
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Am 7. November hat die Landesregierung auf Vorschlag des Landesrates für Wirtschaftsentwicklung Marco Galateo dem Beschluss zu den Beitragsrichtlinien für betriebliche Investitionen von Kleinunternehmen für das Jahr 2026 grünes Licht erteilt. “Die Kriterien blieben im Wesentlichen unverändert, um den Unternehmen Kontinuität und Sicherheit zu geben. Zudem setzen wir verstärkt auf Entbürokratisierung, was auch ein wichtiges Anliegen der Wirtschaftsplattform 2030 ist”, betont Landesrat Galateo.

Begünstigte der Fördermittel sind Klein- und Kleinstunternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten, die in den Bereichen Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen tätig sind. Gefördert werden können Investitionen in Ausrüstungen, Maschinen, Software und Einrichtungsgegenstände. Der Erwerb von Immobilien oder Bautätigkeiten wird nicht bezuschusst.

Insgesamt stehen fünf Millionen Euro zur Verfügung, 4,2 Millionen Euro für die Bereiche Handwerk und Industrie, 800.000 für Handel und Dienstleistungen. Die zulässige Mindestinvestitionssumme liegt bei 15.000 Euro, die Höchstsumme bei 500.000 Euro mit 20 Prozent der zulässigen Kosten und einem Höchstbeitrag von 100.000 Euro. Das Punktesystem bleibt im Wesentlichen dasselbe wie 2025.

Der Antrag ist ausschließlich online im Zeitraum 1. Dezember bis 31. März 2026 (12.00 Uhr) über das Bürgernetz eingereicht werden. Informationen dazu gibt es auch Landeswebportal im Bereich Wirtschaftsförderung.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Kommentare
126
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
39
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Kommentare
39
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Kommentare
26
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Kommentare
25
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Anzeigen
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 