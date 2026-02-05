Dritter Lehrgang für Genesungsbegleiter

Von: Ivd

Bozen – Psychische Erkrankungen gehören für viele leider zum Alltag – doch oft fehlen Brücken zwischen Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten. Genau hier setzt EX-IN an: Das europaweit etablierte Ausbildungsprogramm zum Genesungsbegleiter gibt Menschen mit eigener Krisenerfahrung die Möglichkeit, ihr Wissen weiterzugeben und andere Betroffene auf ihrem Weg zu unterstützen.

Der Verband Ariadne startet im Frühjahr 2026 den dritten Lehrgang in Südtirol, dieses Mal mit einer besonderen Neuerung: Die Landesfachschule für Sozialberufe „Hannah Arendt“ ist offizieller Partner und hat den Lehrgang fest in ihr Bildungsangebot aufgenommen. Diese Anerkennung durch eine etablierte Bildungseinrichtung ist ein starkes Zeichen für die wachsende Bedeutung von Gesundheitsbildung und gelebter Erfahrung im Sozial- und Gesundheitswesen.

„EX-IN bringt eine ganz besondere Qualität in die Begleitung: Genesungsbegleiter sprechen aus Erfahrung, sie wissen, wie sich Krisen anfühlen – und genau darin liegt ihre Stärke“, erklärt Kursleiterin Renate Ausserbrunner. „Sie können als Brückenbauer und Hoffnungsträger fungieren und anderen Mut machen. Besonders wenn jemand erstmals eine Diagnose erhält, ist es oft sehr hilfreich, mit jemandem zu sprechen, der Ähnliches erlebt und durchgemacht hat.“

Eine Lebensschule

Der Lehrgang findet von April 2026 bis Mai 2027 in der Cusanus Akademie in Brixen statt und umfasst zwölf Module zu je 2,5 Tagen und dauert rund ein Jahr. Neben Wissen über psychische Gesundheit stehen vor allem erfahrungsbasiertes Lernen, Reflexion und Austausch im Mittelpunkt. Ziel ist es, dass Teilnehmende sich von Betroffenen hin zu Experten aus Erfahrung entwickeln.

„Der EX-IN-Lehrgang war für mich eine Lebensschule – nach jedem Modul ging ich reich an Erkenntnissen nach Hause. Ich habe so viel gelernt – vor allem über mich selbst. Ich wusste gar nicht, was alles in mir steckt,“ sagt eine Absolventin über ihre Teilnahme am Lehrgang.

Bewerbung und weitere Informationen

Interessierte können ihr Bewerbungs- und Motivationsschreiben mit Lebenslauf bis 06. März 2026 an den Verband Ariadne senden. Auch Personen, die sich noch unsicher sind, ob dieser Lehrgang für sie passend ist, werden ausdrücklich ermutigt, eine Bewerbung einzureichen. Mit der Bewerbung ist noch keine verbindliche Zusage verbunden. Vor Beginn des Lehrgangs finden Auswahlgespräche statt, in deren Rahmen gemeinsam geklärt wird, ob der EX-IN Lehrgang den eigenen Erwartungen und Voraussetzungen entspricht. Eine endgültige Entscheidung wird erst im Anschluss getroffen.