E-Fahrzeuge: Boom von Neuanmeldungen auch in Südtirol

Bozen – In der Region Trentino-Südtirol wurde im ersten Halbjahr 2021 ein regelrechter Boom bei der Anmeldung von Elektrofahrzeugen verzeichnet. Aber auch auf gesamtstaatlicher Ebene entscheiden sich die Verbraucher immer öfter für einen Stromer, berichtet Alto Adige online.

Die Analyse von “Autopromotec” auf Basis von Aci-Daten zeigt, dass in Italien zwischen 2017 und 2020 eine Zunahme von E-Mobilen von 1.394 Prozent zu verzeichnen ist. Wurden 2017 in Italien noch 2.104 Elektrofahrzeuge immatrikuliert, waren es 2020 31.433 E-Autos. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wurden in Italien 31.734 Elektro-Pkw verkauft. Die rasante Zunahme hat wohl auch mit den staatlichen Zuschüssen zu tun.

Auf regionaler Ebene ist Trentino-Südtirol Spitzenreiter: 7.113 Stromer wurden 2020 zugelassen und 2021 bereits 6.246. Auch in der Lombardei und dem Latium wollen sich die Verbraucher vermehrt elektrisch in den Straßenverkehr begeben. Schlusslicht ist die Region Molise, wo 2020 lediglich 39 Elektrofahrzeuge abgesetzt wurden.

Man sollte sich allerdings nicht von den reinen Zahlen täuschen lassen. In den Regionen Trentino-Südtirol, Latium und der Toskana sitzen große Mietwagenfirmen, die für die hohe Zahl an Neuanmeldungen von E-Fahrzeugen zumindest mitverantwortlich sind.