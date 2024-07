Ein Jahr digitales Ökosystem Südtirol

Von: Ivd

Bozen – Südtirol soll für Gäste und Kunden vor, während und nach dem Urlaub digital erlebbar sein – als Destination, aber auch als Herkunftsland von qualitativ hochwertigen Produkten und als Innovationsstandort, ganz im Sinne einer Regionenmarke. All das verspricht das neue digitale Ökosystem für Südtirol, das von IDM Südtirol vor genau einem Jahr lanciert wurde. Es versricht den Nutzern maßgeschneiderte, personalisierte Kommunikation, von der Urlaubsinspiration über die Buchung bis hin zum Erlebnis vor Ort. „Die Vorteile sind viele“, so IDM, „wie zum Beisiel Kundenbindung, ein nachhaltiges Besuchermanagement und eine direkte Wertschöpfung, die in Südtirol generiert wird und dort bleibt. Letztere drückt sich bereits in Zahlen aus: Es wurden um 37,3 Prozent mehr Unterkünfte über suedtirol.info gebucht als 2023.“

Wie schafft man es, dass unsere Gäste während ihrer gesamten „Customer Journey“, also über alle Berührungspunkte mit Südtirol hinweg, begleitet werden, und dabei Empfehlungen in Echtzeit bekommen, die genau ihren Interessen und Vorlieben entsprechen? Die Antwort von IDM, die mit Juli 2023 online gegangen ist, heißt: Digitales Ökosystem Südtirol. Dieses System basiert auf einer modernen Technologieplattform, deren Herzstück eine intelligente Kundendatenbank und die Künstliche Intelligenz (KI) sind. Alle relevanten Daten von Kunden fließen in eine gemeinsame, zentrale Datenbank ein, die KI erstellt daraus detaillierte Kundenprofile, und das Kundenbeziehungsmanagement-System ermöglicht eine auf jedes Profil abgestimmte relevante und personalisierte Kommunikation mit jedem Gast.

„Unser digitales Ökosystem, das es so meines Wissens noch nirgendwo anders gibt, ist Teil eines umfangreiches Digitalisierungsprogramms, das wir für die Südtiroler Wirtschaft erarbeitet haben. Tatsächlich ist die Digitalisierung eine der wichtigsten Komponenten, um Südtirols Wirtschaft zukunftsfit und nachhaltig zu entwickeln“, sagt IDM-CEO Erwin Hinteregger. „Gestartet sind wir mit dem Launch des Marketplace suedtirol.info – wichtigste sichtbare Komponente für den Kunden und Schwerpunkt des Ökosystems, das zudem weitere Kanäle umfasst. Wir haben ein neues Design und eine noch bessere User Experience sowie relevanten neuen Content kreiert, den Marketplace Handy-fit gemacht und mit der allerneuesten Technologie im Hintergrund ausgestattet. Nun vernetzt er Nutzerdaten, Buchungsmöglichkeiten, inspirierendes Storytelling und Angebote verschiedener Anbieter und bietet somit ein rundum stimmiges Kundenerlebnis, das genau an die individuellen Interessen angepasst ist.“ Wie stimmig, zeigen auch die positiven Daten des neuen digitalen Ökosystems: Es gab um 13,3 Prozent mehr Unterkunftsanfragen im Vergleich zum Vorjahr, die Anzahl der Buchungen ist gegenüber 2023 um 37,3 Prozent gestiegen, und es haben sich um fast 50 Prozent mehr bei www.suedtirol.info neu registriert.

Die Webseite ist aber nur ein Element des Digitalen Ökosystems, wenn auch das wichtigste für den Kunden. „Das nächste Produkt, das in Kürze einsatzbereit sein wird, ist die Südtirol Guide App, gedacht als digitaler Begleiter der Gäste während des Urlaubs“, erklärt Verena Exenberger, Head Digital bei IDM, die mit ihrem Team mit Hochdruck an der Umsetzung des Systems arbeitet. „Mit Hilfe dieser App soll der Gast vor Ort seinen Urlaub planen und diverse Aktivitäten buchen können, die ihm aufgrund der Daten, die wir über ihn gesammelt haben, maßgeschneidert vorgeschlagen werden.“ Die Begleitung der Gäste gelinge so auch über den Urlaub hinaus und trage damit maßgeblich zur Kundenbindung bei. So kann man etwa vor Urlaubsstart personalisierte E-Mails mit Vorschlägen zu Erlebnissen am künftigen Urlaubsort verschicken, Mails zur Nachbereitung des Urlaubs einige Monate nach Urlaubsende oder persönlich zugeschnittene Geburtstagsmails. „Was besonders wichtig ist: Das System gibt uns auch die Instrumente in die Hand, künftig durch passende Alternativvorschläge Besucherströme dorthin zu lotsen, wo weniger Zustrom herrscht und somit der Überlastung vorzubeugen. Ebenso wird man in Richtung nachhaltiger Anreise oder Entzerrung der Urlaubssaisonen steuern können“, so Exenberger.

Nächster großer Meilenstein des Digitalen Ökosystems ist ein Ticketshop, der dann sowohl auf suedtirol.info als auch in der neuen Südtirol Guide App verfügbar sein wird. Dort wird man als Gast – aber natürlich auch als Einheimischer – Erlebnisse und Events buchen können, von der Weintour bis zur geführten Wandertour. Gleichzeitig wird die Kommunikation mit Usern in allen Kanälen dank KI immer personalisierter werden. Ein weiterer Fokus wird auf den Südtiroler Produkten und Dienstleistungen liegen. Das Ziel dabei besteht vor allem darin, die regionalen Kreisläufe und die regionalen Produkte, sowohl aus dem Food- als auch aus dem Non-Food-Bereich, zu fördern. „Genauso wichtig für Südtirol werden schließlich die Komponenten zur Unterstützung der digitalen Transformation der Südtiroler Unternehmen sein“, blickt Erwin Hinteregger in die Zukunft. „Know-how-Transfer, Best Practices, Tools und Beratung sowie ein digitales Schaufenster für unsere Exzellenzen in die Welt sind dabei die wichtigsten Themen.“