Ein Sommer voller schöner Erlebnisse

Von: luk

Bozen – Die Lebenshilfe blickt auf einen abwechslungsreichen und insgesamt sehr gelungenen Sommer zurück. Zahlreiche Menschen mit Beeinträchtigungen konnten auch heuer gemeinsam unvergessliche Urlaubstage erleben. Insgesamt fanden die Reisen in Österreich, Italien und Südtirol statt, etwas weniger als 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren mit dabei.

Das Angebot war auch in diesem Jahr vielfältig. Die Gruppen reisten an die italienische Adria, nach Ischia, nach Apulien und an den Gardasee. In Österreich standen Aufenthalte in Mayrhofen im Zillertal und in Going am Wilden Kaiser auf dem Programm. In Südtirol verbrachten die Urlauber und Urlauberinnen schöne Tage am Ritten, in Antholz, in Weißenstein und in Ridnaun. Auch die Familienwochen in Reischach waren gut besucht. 14 Familien nahmen daran teil.

Möglich wurde dieses breite Urlaubsangebot dank des engagierten Einsatzes von insgesamt 120 Begleitern. „Unser herzlicher Dank“, so Koordinatorin Martina Pedrotti, „gilt allen, die die Gruppen mit viel Einsatz, Flexibilität und Empathie begleitet haben. In diesem Jahr war es allerdings besonders herausfordernd, genügend Begleiter für alle Aufenthalte zu finden. Bis zuletzt war es oft schwierig, die Teams vollständig zusammenzustellen. Dennoch konnten alle Urlaube wie geplant stattfinden.”

Um auch in Zukunft ein vielfältiges Urlaubsprogramm anbieten zu können, sucht die Lebenshilfe laufend engagierte Menschen, die Lust haben, als Begleiter mitzuwirken. Eine Mitarbeit ist zum Beispiel bei den Erlebniswochenenden im Herbst in Südtirol oder bei den Familienentlastungstagen im Winter möglich.