Familientag in Trauttmansdorff

Ein Sonntag voller Entdeckungen im Herbst

Dienstag, 30. September 2025 | 14:15 Uhr
Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff
Karlheinz Sollbauer
Von: Ivd

Meran – Am Sonntag laden die Gärten von Schloss Trauttmansdorff gemeinsam mit dem Touriseum wieder zum beliebten Herbst-Familientag. Ein abwechslungsreiches Programm wartet auf große und kleine Naturforscher.

Der Tag steht ganz im Zeichen der Familie: Bei interaktiven Stationen und botanischen Mitmach-Workshops gibt es Spannendes rund um Pflanzen und Tiere zu entdecken. Ob Basteln mit Naturmaterialien, tropische Früchte verkosten, in die Geheimnisse der Blattfarben eintauchen oder die faszinierende Welt der Chili kennenlernen – für Neugierige ist einiges geboten.

Auch das Touriseum lädt zum Erkunden ein: Mit dem bunten Familien-Kit geht es spielerisch durch die Geschichte des Reisens. Rätsel, Aufgaben, Objekte zum Anfassen und Bilder zum Gestalten machen den Museumsbesuch für Kinder und Eltern gleichermaßen lebendig.

Zusätzlich gibt es ein Sammelspiel mit Überraschung – und zur Stärkung zwischendurch: frisch gebratene Kastanien und traditionelle Süßspeisen.

„Gerade beim direkten Kontakt mit der Natur entwickeln Kinder ein echtes Verständnis für unsere Tier- und Pflanzenwelt. Angebote wie der Herbst-Familientag in Trauttmansdorff sind daher besonders wertvoll“, erklärt Landesrat Luis Walcher, der alle Interessierten einlädt, daran teilzunehmen.

Gartenherbst in Trauttmansdorff, Sonntag, 5. Oktober, 10.00 – 17.00 Uhr, Öffnungszeiten: 9.00 bis 19.00 Uhr (letzter Einlass 17.30 Uhr)

Bezirk: Burggrafenamt

