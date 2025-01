Eine Frage der Motivation

Von: luk

Bozen – Was verstehen Sie unter einer kognitiven Verzerrung der Motivation? Giuliano Trenti, Forscher und Dozent der Verhaltenswissenschaften, brachte beim gestrigen „Abend mit…“ im Raiffeisenverband gleich mehrere Themen auf den Tisch: gelungene Führung zur Steigerung der Unternehmenseffizient und künstliche Intelligenz, die Marketingstrategien abheben lässt.

Wer in einer sich ständig verändernden Welt stets einen Schritt voraus sein will, tut gut daran, KI einzusetzen. Das kann über emotionale Managementtechniken geschehen, um die Mitarbeiterführung zu steuern und dabei die Unternehmenskultur positiv zu verändern, oder eben auch, um Produkte ansprechender zu gestalten.

Giuliano Trenti, TEDx-Redner und Gründer von Neurexplore SRL, ging bei der Veranstaltung auf Einladung von Robert Zampieri, Generaldirektor des Raiffeisenverbandes, auf wissenschaftliche Erkenntnisse über das menschliche Verhalten in Unternehmen ein: datenbasiert und dennoch kurzweilig. „Sie werden es selbst ahnen, doch auch die Wissenschaft untermauert es: positive Emotionen lösen sich schnell auf, negative bleiben länger haften. Das ist auf die Evolutionsgeschichte zurückzuführen, die uns Gefahr erkennen ließ und uns aufs Überleben programmiert hat.“

Und auch dies begab der Dozent an verschiedenen Universitäten zu bedenken: „Aus ihren Mitarbeiter*innen holen Sie nur das heraus, was in ihnen steckt. Sie tun demnach gut daran, sie dort einzusetzen, wo es ihren Begabungen entspricht, damit ein Team nicht in die Dysfunktionalität abrutscht.“

Mit einer abschließenden live-Analyse von Unternehmenswebseiten und Weinetiketten, die auf Engagement und Konversionsraten analysiert wurden, begeisterte er das Publikum rundum.