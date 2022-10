Eine Hilfe für Südtirols Veranstalter

Bozen – Auf Initiative der Fachgruppe Eventdienstleister und Veranstalter haben im Frühjahr dieses Jahres der Wirtschaftsverband hds und der Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols LTS das Landeskonsortium Event-Service „LaKES“ gegründet.

„Das Konsortium wurde zur Abwicklung des Projekts Event-Ausfallversicherung gegründet“, erklärt LaKES-Präsidentin Katrin Trafoier. Die einzigartige Versicherung ermöglicht allen Veranstaltern Südtirols eine unbürokratische, einfache, kostengünstige und leistbare Ausfallversicherung. Sie sichert die Veranstalter ab, wenn ihre Events aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ausfallen, wie etwa wetterbedingt oder bei Ausfall der Akteure. Zusätzlich ist eine Bezuschussung seitens des Landes vorgesehen. Dank dieser Förderschiene erhalten alle Konsortialmitglieder eine Teilrückerstattung ihres Beitrages.

Vor kurzem haben sich die LaKES-Führung und der Landesrat für Handel, Dienstleistung und Kultur, Philipp Achammer, mit den Vertretern von Südtirols Dachverbänden aus Sport und Kultur getroffen, um die Vorteile der Versicherung für Südtirols Vereine und Verbände vorzustellen.

„Gerade der Event- und Veranstaltungsbereich musste in den vergangenen zwei Jahren nicht nur massive Einbußen in Kauf nehmen, sondern er stand länger still. Mit dieser Initiative wollen wir als Wirtschaftsverband unseren Beitrag leisten und das Arbeiten aller Veranstalter für die Zukunft erleichtern sowie die Qualität der Events verbessern“, betont Trafoier. LTS-Direktor Hubert Unterweger weist auf die Bedeutung der Veranstaltungsbranche für den Tourismus hin: „In Südtirol werden viele größere und kleinere Events organisiert – und das kommt auch dem Tourismus zugute.“