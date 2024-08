Eine lehrreiche Erfahrung im Vinschgau

Von: luk

Schlanders – Im Berufsbildungszentrum Schlanders ging die Kids-Academy 2024 in ihre zweite Phase. In zwei spannenden Wochen tauchten die Kinder in die Welt des Handwerks ein. Dabei erwartet sie eine Vielzahl von Themengebieten und praktischen Aktivitäten.

Unter dem Motto „Fleißige Baumeister/innen“ und „Farben und Holzwoche“ hatten die jungen Teilnehmer die Möglichkeit, in die faszinierende Welt des Bauens und der erneuerbaren Energien einzutauchen. Unter der Anleitung der beiden Referenten Josef Telser und Andreas Lampacher vom Berufsbildungszentrum Schlanders, sowie vieler Expertinnen und Experten erwarben die Kinder wertvolles Wissen und praktische Fähigkeiten, die ihnen einen Einblick in verschiedene Handwerksberufe ermöglichten.

Vom 15. bis 19. Juli nahmen 27 Kinder an der „Fleißigen Baumeister/innen“-Woche teil. Hier lernten sie die wesentlichen Schritte eines Hausbaus kennen. In einer praxisnahen Erfahrung setzten die Kinder das Gelernte direkt um und bauten ein Mini-Haus. Diese spielerische Herangehensweise ermöglichte es den jungen Baumeisterinnen und Baumeistern, die grundlegenden Prozesse des Bauens zu verstehen und zu erleben.

In der darauffolgenden Woche, vom 22. bis 26. Juli, wurde die „Farben und Holzwoche“ durchgeführt. Zwölf Kinder erhielten die Gelegenheit, ihren eigenen „Schreibtischgarten“ zu gestalten. Unterstützt von Tischlerinnen und Tischlern, sowie Elektrotechnikerinnen und -technikern, bauten sie eine kleine Solaranlage, die als nachhaltige Energiequelle diente. Diese Woche bot den Kindern nicht nur die Möglichkeit, kreativ zu sein und handwerkliche Fertigkeiten zu erlernen, sondern vermittelte ihnen auch grundlegendes Wissen über erneuerbare Energien.

Zu den Betreuerinnen und Betreuern gehörten auch externe Fachkräfte und Vertreter/innen des Südtiroler Handwerks, die den Kindern ihre Expertise zur Verfügung stellten. Unter anderem Konrad Blaas, Vizeobmann des lvh-Bezirks Untervinschgau und Vertreter der Berufsgruppe Holzbaumeister/innen und Zimmerer/innen im lvh, sowie Hermann Raffeiner Kerschbaumer, lvh-Bezirksobmann des Untervinschgau und Vertreter der Schmiedinnen / Schmiede und Schlosser/innen im lvh. Tatkräftige Unterstützung leisteten auch Günther Platter, lvh-Bezirksobmann des Obervinschgau, Michael Holzer (Terzer Baustoffe), der Fliesenleger und Steinmetz Harald Rainer, der Maler Noah Unterweger, die Gärtnerei Kircher, sowie der Obmann der Elektrotechniker/innen im lvh Herbert Kasal mit den Elektrotechnikern Ingo Johannes Wallnöfer (Wallnöfer Günther & Rudolf OHG) und Jürgen Zerz (Elektro Puzer KG).

Diese beiden Wochen boten den Kindern eine wertvolle Gelegenheit, ihre Neugier und Kreativität zu entfalten und gleichzeitig grundlegende Kenntnisse über verschiedene Handwerksberufe und nachhaltige Energien zu erwerben. „Es war eine tolle Aktion und bereichernde Erfahrung, die den Kindern sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird“, erklärten Günther Platter, lvh-Bezirksobmann des Obervinschgau und Hermann Raffeiner Kerschbaumer, lvh-Bezirksobmann des Untervinschgau.

Ein Dank für die Unterstützung gilt der Familienagentur der Autonomen Provinz Südtirol, der bilateralen Körperschaft des Handwerks und dem Berufsbildungszentrum Schlanders.