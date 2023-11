Eine Sparwoche, die Großes bewirkt

Ritten – Die Raika Ritten hat auch in diesem Jahr wieder zur traditionellen Sparwoche eingeladen, bei der die Jüngsten ihre gefüllten Sparschweine leeren konnten. Doch in diesem Jahr hatte die Aktion einen besonders herzlichen Charakter, denn die Raika Ritten hat sich entschieden, heuer keine Geschenke zu verteilen, sondern pro Einlage auf ein Kinder- und Jugendsparbuch eine Spende von zehn Euro einer wichtigen und unterstützungswürdigen Sache zukommen zu lassen – dem Verein Kinderherz.

Unterstützung für herzkranke Kinder und ihre Familien

Der Verein Kinderherz engagiert sich für herzkranke Kinder und ihre Familien. Er informiert und berät Eltern sowie Angehörige über die Erscheinungen, Folgezustände und Behandlungsmöglichkeiten von Herzerkrankungen im Kindesalter. Doch damit nicht genug: Der Verein fördert auch den Kontakt und den Erfahrungsaustausch betroffener Familien untereinander – eine wertvolle Unterstützung, die gerade in schwierigen Zeiten viel Trost und Verständnis bieten kann. Darüber hinaus setzt sich der Verein dafür ein, Familien bei der Behandlung des herzkranken Kindes im In- und Ausland zu unterstützen und organisiert Hilfe bei Rehabilitationsaufenthalten.

Die Raika Ritten dankt den Kindern für ihre großzügige Unterstützung

Die Sparwoche der Raika Ritten war in diesem Jahr ein voller Erfolg, denn es wurden 641 Einlagen getätigt und somit konnte eine Summe von 6.410 Euro an den Verein Kinderherz gespendet werden. Dieser stolze Betrag wurde am 8.11.2023 an Vereinspräsident Uli Seitz übergeben, um dessen wichtige Arbeit zu unterstützen.

Seitz zeigt sich von der großartigen Spende und dem Einsatz der Raika Ritten mit ihrem Direktor Christian Mazzier begeistert. Auf diesem Wege ist es nun möglich, ganz konkret bei aktuellen schweren Härtefällen von herzkranken Kindern in Südtirol zu helfen, wobei es darum geht, erforderliche Therapiekosten und Begleitspesen abzudecken, die nicht über den Öffentlichen Gesundheitsdienst übernommen werden können. Oftmals sind betroffene Eltern nämlich in einer angespannten finanziellen Situation, da zusätzliche therapeutische Maßnahmen zur Stabilisierung des Gesundheitsdienstes der Herzkinder vonnöten sind, die außerhalb des Landes in hochspezialisierten Kliniken garantiert werden.

Die Raika Ritten möchte sich herzlich bei den kleinen Sparern bedanken, die mit ihrer Einlage einen bedeutenden Beitrag zu einer guten Sache geleistet haben. Ihr fleißiges Sparen wird dazu beitragen, herzkranken Kindern und ihren Familien das Leben ein Stück weit leichter zu machen.

Einblick in die Scheckübergabe: Gemeinsam für Kinderherz

Im Rahmen der Sparwoche durften die Vertreter des Vereins auch eine bewegende Scheckübergabe erleben, die den symbolischen Höhepunkt der Aktion bildete.