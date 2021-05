Eine starke Vertretung in Rom

Bozen/Rom – Die Vollversammlung des italienischen Energiefachverbands FIPER (Federazione di Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili) hat den Präsidenten des Südtiroler Energieverbands SEV Hanspeter Fuchs in einem Online-Meeting als Vizepräsidenten bestätigt.

SEV-Direktor Rudi Rienzner wurde erneut in den FIPER-Verwaltungsrat gewählt. Der Generaldirektor der Stadtwerke Bruneck Gustav Mischi rückte zum ersten Mal in dieses Leitungsgremium auf. Damit wurde die institutionelle Vertretung der Südtiroler Unternehmen im italienischen FIPER-Verbund noch einmal verstärkt.

Seit der Gründung im Jahr 2001 vertritt FIPER die Interessen der italienischen Biomasse-Fernheizwerke und Biogasanlagen. Dabei setzt sich der Verband in erster Linie für die nachhaltige, bodenständige und umweltfreundliche Potenzierung der Erzeugung von Wärme und Strom aus erneuerbarer Energie ein. So sollten – laut den FIPER-Vorschlägen – mehr als 400 neue Biomassefernheizwerke den fossilen Brennstoff Methan in den italienischen Berggebieten ersetzen. In der Lobbyarbeit im römischen Politikbetrieb arbeitet FIPER eng – und erfolgreich – mit dem SEV und den Südtiroler Parlamentariern Albrecht Plangger und Meinhard Durnwalder zusammen.