Eine Woche lang Profi sein

Bozen – Das Arbeitsleben in den Gesundheitsberufen kennenlernen, das ist das Ziel des erfolgreichen Pilotprojekts „Austausch zwischen Schule und Beruf“, das im vergangenen Mai für Schülerinnen und Schüler der Oberschule stattfand. Das Projekt soll im kommenden Schuljahr weitergeführt werden.

Das Projekt, das heuer vom 13. bis zum 17. Mai zum ersten Mal umgesetzt wurde, geht auf eine Dreijahresvereinbarung zwischen dem Südtiroler Sanitätsbetrieb und der Direktion für italienische Bildung zurück.

An dieser ersten Ausgabe waren 82 Schülerinnen und Schüler der dritten, vierten und fünften Klassen von 11 verschiedenen italienischsprachigen Oberschulen aus dem ganzen Lande mit dabei. Die jungen Menschen hatten somit Gelegenheit, eine ganze Woche lang in die Welt der Krankenhäuser von Bozen, Meran und Brixen einzutauchen und die „echte“ Welt eines „Gesundheits-Profis“ kennenzulernen.

Alles in allem war es ein „Blick hinter die Kulissen“ mit einem bestimmten Ziel, der von den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr geschätzt wurde. Die Veranstalter wollten mehr Aufmerksamkeit und Bewusstsein schaffen, für die verschiedenen Gesundheitsberufe sowie für eine wissenschaftliche Kultur, die auf Förderung der Gesundheit ausgerichtet ist. Weitere Ziele: Kennenlernen des Konzepts der multiprofessionellen und multidisziplinären Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen sowie die Weitergabe von Informationen zu Pflegeeinrichtungen und Zugangsvoraussetzungen sowie Ausbildungswegen der verschiedenen Gesundheitsberufe.

Die Schülerinnen und Schüler hatten während der Fortbildungswoche im vergangenen Mai die Möglichkeit, an einer Führung durch die Krankenhäuser teilzunehmen und in einem geschützten Rahmen die verschiedenen Tätigkeiten zu praktizieren und zu erlernen. Dazu gehörten Wiederbelebungs- und Defibrillationstechniken, die Verwendung von Geräten wie Ultraschall, Phonendoskop und Gastroskop sowie ein mobiles Röntgensystem. Außerdem wurden sie in der ordnungsgemäßen Händedesinfektion und der Entsorgung von Handschuhen geschult und lernten, wie man eine Operationswunde versorgt.

Das mittels eines Fragebogens erhobene Feedback der jungen Leute war durchwegs positiv. So kann sich zum Beispiel die Bewertung auf die Frage „Wie hat dir diese Aktion gefallen?“ mit 89.5 von 100 möglichen Punkten sehen lassen. Durchschnittlich mit 79.4 von 100 Punkten antworteten die Schülerinnen und Schüler auf die Frage „Wie wahrscheinlich ist es, dass du dich für einen universitären Gesundheitsberuf entscheiden wirst?“

Für das Schuljahr 2024-2025 soll die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhöht und ein noch tieferer Einblick in den Südtiroler Sanitätsbetrieb sowie der Arbeitsdynamik innerhalb des Betriebes ermöglicht werden.

„Ich danke allen Schülerinnen und Schülern, die an dieser Aktion teilgenommen haben, aber auch den Schulen und Diensten, die an der Umsetzung beteiligt waren“, so Pflegedirektorin Marianne Siller. „Ebenso Ramon Dallavalle Eccli, den Referenten des Projektes, Maurizio Pilia in der Pflegedirektion und Caterina Grandi für den ärztlichen Bereich. Ein großer Dank auch all jenen, die sich mit Stolz und Enthusiasmus zur Verfügung gestellt haben, um ihren Beruf vorzustellen. Da diese Initiative so erfolgreich war, möchten wir das Projekt im nächsten Jahr auch auf das deutsche und ladinische Schulamt ausdehnen.“

Andrea Felis, Schulinspektor der Sekundärstufe: „Diese Woche war intensiv und ist von den Schülerinnen und Schülern sehr gut aufgenommen worden. Für sie war das ein Erlebnis der besonderen Art, sei es von menschlicher Seite, aber auch aufgrund der Möglichkeit, in zukünftige Berufe hineinzuschnuppern. Auch ich bedanke mich im Namen der Direktion für italienische Bildung beim Südtiroler Sanitätsbetrieb und beim Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana für die sehr gute Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass dies nicht eine einmalige Erfahrung bleiben wird, sondern durchaus im kommenden Jahr wiederholt werden kann.“

Das Projekt „Austausch zwischen Schule und Beruf“ wurde von der Pflegedirektion in Zusammenarbeit mit dem Dienst für Innovation, Forschung und Lehre (IRTS) des Sanitätsbetriebes sowie dem Universitärem Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana organisiert.