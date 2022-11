Einen kulturellen Wandel braucht es bei den Männern

Bozen – Die Frauengruppen der Gewerkschaftsbünde CGIL/AGB, SGBCISL und UIL-SGK haben heute in Bozen bei einer Initiative das Problem der männlichen Gewalt an Frauen thematisiert und dabei gerade die Männer in der Gewerkschaft aufgerufen, in diesem Jahr anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen unter dem Motto „Beginnen wir bei uns“ für das Problem der Gewalt an Frauen zu sensibilisieren und Stellung zu beziehen.

Für die Initiative ist ein symbolträchtiger Ort gewählt worden, und zwar der Marcella-Casagrande-Platz, der in Erinnerung an die vor über 30 Jahren ermordete 15-Jährige benannt ist.

Seit Jahresbeginn sind in Italien über 100 Femizide verzeichnet worden. Das Problem der Gewalt gegen Frauen ist ein Problem, welches Männer betrifft, deshalb haben die Frauengruppen der Gewerkschaften anlässlich des Aktionstags die Rolle und die Verantwortung der Männer in den Mittelpunkt gerückt.

Bei den Wortmeldungen ist darauf verwiesen worden, dass Gewalt viele Gesichter habe und nicht nur körperlicher Art sei. Es handelt sich dabei um ein gesamtgesellschaftliches Problem, das tiefe Wurzeln hat und auf ungleichen Macht- und Kraftverhältnissen gründet. All dies mache es notwendig, ein Bewusstsein für die Problematik und deren Ursachen herzustellen, einen kulturellen Wandel gegen Ungleichheit und Diskriminierung herbeizuführen, mit dem Ziel der Gewalt an Frauen vorzubeugen, angefangen bei der Erziehung, in der Familie und in der Schule, aber auch an den Arbeitsplätzen.