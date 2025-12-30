Einschreibungen in den Kindergarten für das Jahr 2026-2027 nur online

Von: luk

Bozen – Die Anträge auf Einschreibung können vom 8. bis zum 16. Jänner 2026 über das Online-Portal der Südtiroler Landesverwaltung myCivis eingereicht werden; der Zugriff auf den Online-Dienst ist nur im Zeitraum der Einschreibung aktiv. Eingeschrieben werden können Kinder, die im Zeitraum vom 1. September 2020 bis zum 31. Dezember 2023 geboren sind. Ein Kindergartenjahr ist verpflichtend. All jene Kinder, die zwischen dem 1. Mai 2021 und dem 30. April 2022 geboren sind, müssen verpflichtend in den Kindergarten eingeschrieben werden.

Die Einschreibung kann nur in einen Kindergarten der Wohnsitzgemeinde erfolgen. Sollten Eltern ihr Kind in den Kindergarten einer anderen Gemeinde einschreiben wollen, können sie – nach erfolgter Einschreibung in einen Kindergarten der eigenen Wohnsitzgemeinde – einen Antrag auf einen Kindergartenwechsel in Papierform an den Kindergartensprengel einreichen.

Nähere Informationen werden hier veröffentlicht und sind in den jeweiligen Kindergärten oder in der Kindergartendirektion Ladinia unter der Telefonnummer 0471 797117 erhältlich.