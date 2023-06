Elektrifizierung Vinschger Bahn: Erste Oberleitungsmasten stehen

Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, die Techniker der Inhousegesellschaft Sta und der Firmen G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie und INEO Scle Ferroviarie haben einen gemeinsamen Lokalaugenschein an der Baustelle bei Algund entlang der Vinschger Bahnstrecke vorgenommen. (Foto: LPA/Patrick Thaler)

Schlanders – Derzeit werden die Fundamente für 1500 Masten für eine elektrifizierte Bahnlinie durch den Vinschgau gesetzt. Ab 5. Juni wird die Sperre der Bahnstrecke für weitere Arbeiten genutzt.

Sie sind das sichtbare Element, wenn es um die Elektrifizierung der Vinschger Bahn geht: die 1.500 Oberleitungsmasten. Bei einem Lokalaugenschein haben sich Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, die Techniker der landeseigenen Sta – Südtiroler Transportstrukturen AG und die Baufirmen G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie und INEO Scle Ferroviarie über die ersten Arbeitsschritte zur Errichtung der Oberleitung ausgetauscht.

“Die Vinschger Bahn ist nicht nur ein zentrales Element, wenn es um die Mobilität in der westlichen Landeshälfte geht. Vielmehr ist die Bahnlinie in ein landesweites Mobilitätskonzept eingebunden, das nur dann funktioniert, wenn auch die Vinschger Bahnlinie elektrifiziert ist”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. “Unser Ziel ist es, im Vinschgau – genauso wie im restlichen Land – einen attraktiven Halbstundentakt anzubieten. Außerdem werden die Züge künftig von Mals nach Innsbruck und Lienz durchgebunden.”

1.500 Masten für die Oberleitung

Derzeit werden die ersten Fundamente und Masten für die neu zu errichtende Oberleitung im Bereich der Haltestelle Algund gesetzt. Ab dem 5. Juni, wenn die Strecke der Vinschger Bahn über einen längeren Zeitraum gesperrt ist, werden die Masten dann entlang der gesamten Strecke aufgestellt. Damit wird die Streckensperre genutzt, um die Arbeiten tagsüber auszuführen. Die Masten, deren Form und Farbe, wurden mit dem Heimatpflegeverband abgestimmt. Die Bauarbeiten werden von den Baufirmen G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie und INEO Scle Ferroviarie ausgeführt.

Teilsperre Meran – Töll: Arbeiten in Bahntunnels schreiten voran

Seit November letzten Jahres wird auch in den Bahntunnels Josefsberg und Töll gearbeitet, wobei die Tunnelanlagen an die geltenden europäischen Sicherheitsvorschriften angepasst werden. Aus diesem Grund bleibt die Teilstrecke Meran – Töll auch weiterhin gesperrt.

Teilsperre der gesamten Vinschger Bahn ab Sommer

Wie bereits mitgeteilt, wird die Strecke der Vinschger Bahn ab 5. Juni über einen längeren Zeitraum, jeweils am Samstag, am Sonntag und an Feiertagen, gesperrt. Alle Informationen können auf der Webseite www.suedtirolmobil.info nachgelesen werden.