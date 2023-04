Elon Musk bald ein Südtiroler? – Unwissenheit vor Ort

Gadertal – Die Nachricht, wonach Elon Musk – der Gründer von Tesla und SpaceX – sich so sehr ins Südtiroler Gadertal verliebt hat, dass er dort ein Haus erbauen möchte, hat für Aufsehen gesorgt. Auf einem Skiurlaub in den Dolomiten soll Musk, die Idee gefasst haben, sich in St. Kassian in der Gemeinde Abtei häuslich niederzulassen. Er soll daraufhin ein internationales Architektenteam mit dem Entwurf eines Projekts beauftragt haben.

Bewahrheiten sich die Bestrebungen von Elon Musk wäre das für das Gadertal und Südtirol ein Quantensprung in Sachen internationaler Bekanntheitsgrad. Doch vorerst ist noch nichts fix: Denn vor Ort weiß man nichts von Musks Plänen – oder man sagt, dass man nichts weiß, wie Alto Adige online schreibt.

Der Bürgermeister von Abtei, Giacomo Frenademetz, erklärt, dass in der Gemeinde noch kein Antrag in diese Richtung eingegangen sei. Es gebe kein Projekt, dass der Baukommission vorgelegt wurde. Eines weiß Frenademetz aber gewiss: Die Gegend rund um St. Kassian ist sehr begehrt – auch bei internationalen Gästen. Würde Musk tatsächlich ein Bürger von Abtei werden, wäre das für die Gemeinde ein Traum, so der Bürgermeister. Abtei und St. Kassian sowie das ganze Gadertal würden weltweiten Bekanntheitsstatus erringen.

Viele fragen sich, wie das Anwesen von Musk inmitten der Dolomiten aussehen könnte. Ein Hubschrauberlandeplatz wäre für den Tesla-Chef wohl obligatorisch. Auch andere Annehmlichkeiten würden vermutlich nicht fehlen. Vor Ort würde sich der gebürtige Südafrikaner dann wohl mit einem seiner Elektroflitzer fortbewegen.

Sicher ist: Würde Elon Musk in Südtirol ein Anwesen sein Eigen nennen, hätte das für den Tourismus einen Trampolineffekt.

Für die Tourismustreibenden im Tal kam die Nachricht jedenfalls überraschend. Sein angeblicher Skiurlaub im vergangenen Jahr, bei dem er von den Dolomiten verzaubert worden sein soll, wurde jedenfalls nicht bestätigt.

Elon Musk gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Die recht hohen Immobilienpreise im Südtiroler Gadertal könnte er sich somit locker leisten.