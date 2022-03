Endlich wieder Tipworld

Bozen – Nach zwei Jahren Zwangspause präsentiert sich Tipworld in einem neuen Kleid, bleibt aber im Grunde dieselbe, nämlich eine der beliebtesten Veranstaltungen im Pustertal.

Und das hat gute Gründe: Ein spannendes Wochenende mit abwechslungsreichem Programm und darauffolgend zwei informative Fachbesuchertage für alle Hoteliers und Gastronomen der Gegend machen die Tipworld zu einem einzigartigen Event – heuer etwas später von Samstag 7. bis Dienstag 10. Mai in Stegen/Bruneck.

Die diesjährige Auflag der Tipworld wurde von Anfang April auf den 7. bis 10. Mai verschoben und kann als klares Zeichen des Aufbruchs und der Zuversicht verstanden werden: Nach zwei Jahren Zwangspause meldet sich die Traditionsveranstaltung mit einem kräftigen Lebenszeichen zurück und präsentiert sich dabei in einem neuen Erscheinungsbild. Neue Farben, ein neuer Schriftzug und ein neues Logo zieren die Pusterer Traditionsmesse. Mit dem stilisierten Brunecker Schloss als Markenzeichen, gibt sich die Veranstaltung eindeutig als echte Pustererin zu erkennen.

Das Herz der Messe allerdings bleibt gleich: der einzigartige Mix aus attraktiver Produktvielfalt, gastronomischen Highlights und einem bunten Eventprogramm machen die Tipworld zu einer unnachahmlichen Veranstaltung. So ist das Programm am Wochenende wieder ganz auf Familien ausgerichtet und wartet mit einem besonderen Programm am Muttertag auf – natürlich mit kostenlosem Kinderprogramm.

Montag und Dienstag sind traditionell dem Fachpublikum aus Gastronomie und Hotellerie vorbehalten, für die es ein maßgeschneidertes Angebot gibt. Hervorzuheben ist die Stadtentwicklung Bruneck, die mit dem Unternehmerforum Bruneck am Montagabend eines der wichtigsten Wirtschaftsevents der östlichen Landeshälfte organisiert. Nicht fehlen darf das Programm des Südtiroler Köcheverbandes, das heuer unter dem Motto „Das Jahr des Südtiroler Apfels“ steht. Der Hoteliers- und Gastwirteverband HGV ist mit seinem Stand wie gewohnt der Branchen-Treffpunkt an den vier Messetagen und trägt mit einem Kurz-Workshop am Dienstagmorgen zur Weiterentwicklung im Hotel- und Gastgewerbe bei. Täglich werden zudem geführte Besichtigungen der Intercable Arena angeboten, bei denen Blicke hinter die Kulissen der neuen, modernen Multifunktionsarena mit Fokus Eissport gewährt werden.

Die 42. Auflage der Tipworld von Samstag 7. bis Dienstag 10. Mai jeweils von 9.30 bis 18.00 Uhr am Stegener Marktplatz in Bruneck.

Weitere Informationen zur Tipworld unter: www.tipworld.it/de