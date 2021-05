Enthusiasmus am Bozner Flughafen

Bozen – Am Bozner Flughafen scheint alles nach Plan zu verlaufen. Die von Josef Gostner geführte neue Fluglinie SkyAlps will in Kürze den Dienst aufnehmen. Laut Tageszeitung Alto Adige sind die Online-Buchungen vor einigen Tagen geöffnet worden. Täglich gingen rund 50 Buchungen ein, erklärt der Flughafenchef erfreut. Das Angebot werde gut angenommen. Am gefragtesten seien derzeit die Ziele Rom, Ibiza und Olbia.

Im Gespräch mit der Tageszeitung Alto Adige erklärt Gostner, dass die beiden Dash 8 Q400 spätestens am 4. Juni in Bozen eintreffen sollen. Die Flugzeuge wurden bekanntermaßen bei einer Firma in Kanada angemietet. Eine der beiden Maschinen befindet sich derzeit auf Malta, die andere ist noch in Kanada. Innerhalb 4. Juni sollen die Flugzeuge aber in Südtirol landen und ihren Dienst aufnehmen.

SkyAlps will neben den Linienflügen auch Charterflüge zu beliebten italienischen Urlaubsdestinationen anbieten. Organisiert werden diese Reisen von der Aveo Tours.

Auch was die Verlängerung der Start- und Landepiste am Bozner Flughafen betrifft, zeigt sich Josef Gostner nach der Entscheidung des Staatsrates zuversichtlich. Eile sei keine geboten, doch bis Jahresende wolle man die Arbeiten abgeschlossen haben. Größere Flugzeuge sollen aber vorerst nicht abheben. Die Dash 8 sei ideal für eine Alpenregion, so der Flughafen-Chef.