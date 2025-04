Erfolgreicher Drei-Länder-Lehrlingswettbewerb für Südtirol

Von: mk

Freiburg – Beim diesjährigen Drei-Länder-Lehrlingswettbewerb im Konditorenhandwerk, der in diesen Tagen in Freiburg (Baden-Württemberg) stattgefunden hat, haben drei Südtiroler Lehrlinge erfolgreich abgeschnitten.

So hat Jasmin Unterkalmsteiner (Psairer Beck in St. Martin in P.) die Goldmedaille gewonnen, Jasmin Platzgummer (Bäckerei Konditorei Psenner in Naturns) die Silbermedaille, während Nathan Delueg (Bäckerei, Konditorei und Café Sellemond in Feldthurns) ein Anerkennungsdiplomerhalten hat.

„Wir sind sehr stolz über diese hervorragenden Ergebnisse und freuen uns mit den Lehrlingen mit. Die Qualität unserer Ausbildung wurde wieder einmal unter Beweis gestellt“, betont der Präsident der Konditoren im hds, Paul Wojnar. Die Fachgruppe der Südtiroler Konditoren unterstützt regelmäßig die Teilnahme am jährlich stattfindenden Wettbewerb zwischen den Ländern Deutschland, Österreich und Südtirol.

„Ein Danke gilt auch dem Berufsbildungszentrum E. Hellenstainer in Brixen und seinen engagierten Fachlehrern für die wertvolle Unterstützung und die erstklassige ergänzende Ausbildung, die unsere angehenden Konditoren optimal auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet“, so Wojnar abschließend.