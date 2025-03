Erfolgreicher neunter Mayrl-Burger-Day trotz widriger Wetterbedingungen

Von: mk

Obereggen – Das Skigebiet Latemar Dolomites, das am 21. April seine Pforten schließt, bot erneut die perfekte Kulisse für die mittlerweile neunte Auflage des beliebten Charity-Events auf der Skipiste. Trotz herausfordernder Wetterverhältnisse wurden auf der Mayrl Alm am Fuße des Latemar-Welterbes 421 Burger für den guten Zweck verkauft.

Auch in diesem Jahr standen der klassische Mayrl-Burger mit Brot, Fleisch und Käse sowie der Pulled-Pork-Burger mit Vollkornbrot, gerupftem Schweinefleisch, Krautsalat und Speck aus dem Eggental auf dem Speiseplan. Für beste Stimmung sorgten DJ Wambo und die Band Spremuta. Die Mayrl Alm und die Bergbahnen Obereggen spendeten drei Euro pro verkauftem Burger. Zusätzlich gingen freiwillige Spenden von Besuchern ein, sodass insgesamt 2.177 Euro gesammelt werden konnten.

Hilfe für den guten Zweck

„Die Arbeit der Krebshilfe zu unterstützen, ist uns eine Herzensangelegenheit. Ein großes Dankeschön an alle, die trotz der schwierigen Bedingungen teilgenommen und damit ‘Peter Pan’, ‘Comedicus’ und die ‘Missionsgruppe Meran’ unterstützt haben“, so die Initiatoren Mark und Sebastian Eisath von der Mayrl Alm.

Der Erlös wird zu gleichen Teilen an drei wohltätige Organisationen gespendet. Der Verein Peter Pan unterstützt krebskranke Kinder in Südtirol und ihre Familien. Der Verein Comedicus bringt mit seinen Clownbesuchen Freude in die sieben Südtiroler Krankenhäuser. Die Missionsgruppe Meran setzt sich mit dem Projekt „Ein Brunnen zum Leben“ seit 1971 dafür ein, der Bevölkerung in Benin Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen und ihre Entwicklung zu fördern. Der Mayrl-Burger-Day hat erneut gezeigt, wie Sport, Genuss und soziale Verantwortung erfolgreich verbunden werden können.